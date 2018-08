Começam os Jogos Estudantis de Caratinga

CARATINGA – Hoje, se inicia a edição 2018 dos Jogos Escolares de Caratinga, evento esportivo oficial do município. Trinta escolas públicas e privadas estarão brigando pela classificação Jogos Escolares de Minas Gerais em nove modalidades. Mas o município oferta ao todo 19: corridas variadas de até 800m, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso (atletismo), basquete, ciclismo, dama, futevôlei, futebol de campo, futsal, handebol, natação, peteca, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de areia, voleibol e xadrez.

O evento estudantil alcança as idades compreendidas entre 7 e 18 anos, gerenciado pela Prefeitura de Caratinga através do Departamento Municipal de Esportes sendo as inscrições de responsabilidade exclusiva das escolas. A participação dos alunos e público espectador são gratuitas. Foram contabilizados 1388 inscrições nas diversas modalidades e acontecerá em seis praças desportivas da Cidade sendo o Ginásio Poliesportivo Limoeiro o local de maior concentração das competições (modalidades coletivas e de areia).

Inovação no Taekwondo

A novidade para as competições de 2018 está na modalidade Taekwondo. Devido ao grande desenvolvimento da arte marcial em Caratinga nos últimos anos a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes investiu na contratação de equipamentos eletrônicos para melhorar a apuração dos resultados que nivela a prova às competições nacionais.

A iniciativa se deu pela verificação que grande parte dos atletas são oriundos da rede municipal e estadual de ensino e, segundo o inventário Municipal Esportivo – ano base 2016, apenas 15% do total dos atletas caratinguenses conseguem participar das competições do gênero, em sua maioria realizadas noutros municípios. Assim o Departamento Municipal de Esportes, com intento de valorizar os profissionais que tanto se esforçam para difundir a modalidade traz o equipamento de última geração para que, sem custo às famílias, os alunos possam desfrutar da sensação de participar de competição de alto nível.

A Cerimônia de Abertura acontecerá no Poliesportivo Municipal do Bairro Limoeiro, às 8h30. Os jogos Estudantis têm uma duração média de 40 dias e seu término tem data prevista para 6 de outubro. Confira toda programação no www.esportescaratinga.com.br. “Toda comunidade está convidada podendo incluir mais esta opção de lazer nos seus fins de semana”, diz a organização.