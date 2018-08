Apreensão de droga e arma no bairro Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Na tarde desta sexta-feira (24), a Polícia Militar realizou operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência à rua Professora Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida. Ação resultou no recolhimento de droga e arma. Fernando Gonçalves Viana, 20 anos, acabou detido.

Uma equipe da PM foi até a casa e chamou o suspeito, porém os militares não foram atendidos. Conforme a Polícia, com base no artigo 240 do Código de Processo Penal foram arroladas duas testemunhas para o cumprimento do mandado judicial e Fernando foi preso no interior da casa por desobediência. Durante as buscas, os militares localizaram um revólver calibre 38 com cinco cartuchos, 50 cápsulas com cocaína prontas para venda, 783 reais e um celular.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil.