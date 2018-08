PAINEL 24-08-2018

Eleições

Nunca na história desse país as eleições foram tão confusas como no ano 2018. O candidato que lidera as pesquisas, o ex-presidente Lula (PT), continua preso e na espera jurídica para ver se seu nome, ou do seu vice Haddad (PT), é que vai aparecer nas urnas eletrônicas para seus eleitores apertarem o verdinho “confirma.”

Eleições II

Como nessas eleições está tudo indefinido, faltando pouco mais de 40 dias, os candidatos terão um trabalho intenso e os eleitores “muita calma nessa hora”, depois podem ser mais quatro anos de ‘sofrência’ e lamúria… E quem paga o preço é sempre o povo.

Eleições III

Jair Bolsonaro (PSL) agora não quer ir mais a todos os debates dos presidenciáveis. Será que sua assessoria acha melhor seus eleitores não conhecê-lo a fundo? Por sua vez, Bolsonaro alega que os preparativos para as sabatinas tomam um tempo que ele prefere dedicar à campanha nas ruas.

Eleições IV

Quando assistimos um debate, pensamos que a partir do dia 1° de janeiro acabarão todos os problemas do país e quem vencer terá em mãos as soluções para violência, desemprego, saúde, educação, meio ambiente. Não precisamos nos preocupar que no próximo ano todos seus problemas se acabarão: “Organizações Tabajara”. É sempre a mesma história…

Governo de Minas

Adalclever (MDB) depois de muito vai e não vai, primeiro para senador, depois vice de Márcio Lacerda (PSB), agora o partido MDB lançou ontem seu nome para concorrer ao governo de Minas. O anúncio da chapa completa será feita na próxima segunda-feira (27).

Os cavalos e a praça

Quem passou pela praça Getúlio Vargas na tarde de ontem, pôde vislumbrar uma cena bucólica, quando dois cavalos pastavam tranquilamente. Imagens como essa estão circulando nas redes sociais nos últimos dias. Ainda há registros de equinos às margens da rodovia 116. Mas convenhamos, providências devem ser tomadas, situações assim são propensas a acidentes.