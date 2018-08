Semana Nacional da Pessoa com Deficiência tem programação especial em Bom Jesus do Galho

BOM JESUS DO GALHO – Uma série de atividades estão sendo desenvolvidas ao longo desta semana, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em comemoração à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Na última quarta-feira (22), os alunos da Apae se reuniram para uma tarde de lazer na residência de Rita Pereira, mãe de Luciana Pereira, aluna da Associação. As atividades foram acompanhadas pela equipe de profissionais da Apae, por familiares dos alunos e por colaboradoras da Associação, via Centro de Referência da Assistência Social. “Fiquei muito feliz em poder receber essa turma animada em minha casa. Os meninos trouxeram muita alegria para nós”, conta Rita Pereira.

Nayara Leal, coordenadora da Apae, em Bom Jesus do Galho, explicou que a ação teve como propósito melhorar a autoestima dos usuários e promover a sua inclusão em sua própria família e comunidade local. ““Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas” é o tema da campanha deste ano. Então, buscamos essa aproximação da Apae com outros grupos”, explica.

Segundo Nayara, as ações desenvolvidas nesta semana buscam ainda a formação político cidadã dos usuários e de seus familiares, para que conheçam e defendam os seus direitos. “Com as suas próprias vozes, os usuários se apresentam perante os poderes constituídos por meio de conferências e conselhos municipais das diferentes políticas públicas reafirmando o seu propósito de conquistar o seu espaço e a atenção merecida aos seus direitos”.

Na tarde de ontem (23), os alunos da Apae participaram de uma tarde de lazer no Clube Campestre. O evento foi promovido pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf).

ATIVIDADE LÚDICAS

Ana Paula Couto, psicóloga do Cras e psicóloga clínica da Apae, destacou que toda programação comemorativa, principalmente a desenvolvida extraclasse, colabora grandemente para a interação dos usuários com a comunidade. “Essas ações são muito positivas. As atividades aproximam as pessoas, por meio de atividades lúdicas, proporcionando alegria entre todos”, observa.

Afinada com o que diz Nayara Leal, a coordenadora do Nasf, Diana Tostes, enfatiza que todas as iniciativas buscaram envolver a comunidade com o movimento e ressaltar os direitos, as vulnerabilidades e as potencialidades das pessoas com deficiência, “além de chamar a atenção da sociedade para a importância de se promover a inclusão social dos usuário e fortalecer o movimento apaeano no município”.

A realização dos eventos alusivos à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla conta com o apoio da Prefeitura Municipal, que, conforme destacam o prefeito municipal, Willian Batista de Calais e sua vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa, vai ser sempre incondicional. “Prezamos muito esse grupo da Apae, que merece todo nosso respeito. Não medimos esforços para apoiá-lo”, comenta o chefe do Executivo.

Doutora Sabrina, por sua vez, destaca que a inclusão social proporciona melhor qualidade de vida para os usuários. “A inclusão social é um instrumento extremamente importante na determinação da qualidade de vida dos usuários, favorecendo o seu desenvolvimento global. Por isso, é fundamental que eles possam desenvolver as atividades de seu interesse auxiliados por profissionais aptos a acompanhá-los, como os que temos na rede municipal de serviços”, finaliza.