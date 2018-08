Governo de Piedade de Caratinga paga salários aos professores

PIEDADE DE CARATINGA – O Governo Municipal de Piedade de Caratinga emitiu comunicado, ontem, informando que finalizou o pagamento dos demais 50% do salário dos professores que restavam a serem pagos a classe, como havia prometido e comunicado aos professores, familiares e a imprensa. “O ato mostra o compromisso, honestidade e seriedade que o prefeito, Edinilson Lopes e sua equipe sempre pautam com a verdade, transparência e empenho”.

Anteriormente, os professores haviam já recebido 50% do salário como todos já sabem, que era o saldo disponível em conta, enviado pelo Governo do Estado ao FUNDEB, que é a fonte de receita para o pagamento dos salários dos professores. Na ocasião o prefeito, Edinilson Lopes, a secretaria de educação, Aparecida Peixoto, e a equipe econômica, já haviam explicado detalhadamente aos professores, imprensa e população, o que seria feito, como os pagamentos futuros seriam realizados e quais seriam as dificuldades. “Na reunião foi prometido que 50% do salário já vencido, seria pago com expectativas até o dia (10/08), fato este que foi cumprido corretamente pelo Governo Municipal, e também ficou acordado que ao primeiro repasse financeiro futuro do Governo do Estado ao setor (FUNDEB), que fosse suficiente para cobrir os demais 50% do salário, os mesmos seriam pagos imediatamente aos professores, fato que ocorreu como previsto nesta manhã de quinta-feira (23)”.

Após reunião de avaliação com a equipe econômica, o prefeito Edinilson Lopes reafirmou não ter compromisso com o erro e que sempre vai buscar atender aos anseios da população por mais qualidade de vida. O prefeito também realçou que os serviços e todas as áreas como saúde, agricultura, obras, cultura e educação não irão parar, destacando em sua fala que nenhum setor pode inibir ou levar a paralisação de outro que possui recursos disponíveis para continuar sendo ofertado à população.

O prefeito também reafirmou que o motivo deste parcelamento com os professores neste mês, foi único e exclusivamente devido a inadimplência do Governo do Estado ao FUNDEB, que é a fonte de receita para o pagamento dos salários dos professores, “pois todos os demais salários de servidores, incluindo professionais da educação como cantineiros, motoristas, monitores e outros que não são pagos pelo recurso do FUNDEB, já haviam recebido corretamente e normalmente desde o dia (01/08), que é a data base que o Governo Municipal vêm adotando e realizando para o pagamento dos funcionários nestes 18 meses de gestão, ou seja, desde o dia 1º de janeiro de 2017”.

“Esta administração não tem compromisso com o erro, por isso, procuramos sempre conduzir a gestão pelo interesse da população. Nosso compromisso é fazer o melhor possível para todos. É claro que não vamos conseguir solucionar todos os problemas, mas com certeza não nos falta determinação e empenho, lembrando que nosso compromisso com o servidor público está sendo rigorosamente cumprido e cobramos deles que prestem um bom serviço para a população que na realidade é patrão de todos nós. Conseguimos finalmente após receber parte da dívida do Governo do Estado com o FUNDEB, pagar o restante dos 50% dos salários dos professores. Agora é ter foco e dedicação para continuarmos lutando contra essa inadimplência do Governo do Estado, que sem dúvida ainda poderá nos trazer mais problemas futuros, mas estaremos aqui para defender a população e manter tudo funcionando da melhor maneira possível”, disse o prefeito Edinilson Lopes.

O secretário municipal de Gestão Fazendária, Gilson de Souza, explica que além de administrar com foco em investimentos em serviços essenciais nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, a gestão do prefeito, Edinilson Lopes, reforça mensalmente o compromisso com os servidores, dentro de um esforço para manter em dia o pagamento do servidor público por sabermos da importância em pagarmos os salários do funcionalismo público em dia para a economia local. “O comércio e os empresários têm sido parceiros do Governo Municipal, fazendo girar a roda econômica e proporcionando esforços no sentido de retribuir com investimentos, geração de emprego, renda e tributos”, pontuou o secretário de fazenda.

Assessoria de Comunicação