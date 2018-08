UNEC organiza Incubadora de Pesquisas

CARATINGA – Com o objetivo de auxiliar alunos, professores e colaboradores que se interessam pela produção científica, o Centro Universitário de Caratinga (UNEC), através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, está lançando este mês a Incubadora de Pesquisas. A iniciativa é fruto de uma reformulação na política de pesquisas da instituição e pretende estimular a elaboração de projetos científicos em diferentes áreas do conhecimento.

De acordo com a professora Lamara Laguardia Rocha, a ideia de formar a incubadora veio de uma necessidade apontada pela própria comunidade acadêmica e que encontrou respaldo na nova Política de Pesquisa da instituição. “Muitos professores e até alunos nos procuravam como referência para pedir auxílio, porque tinham uma ideia, queriam desenvolver um projeto, mas encontravam dificuldades nesse processo. Agora, com a implementação dessa área, pela Pró-Reitoria, pensamos em formar uma equipe multidisciplinar de professores doutores da instituição com esse propósito”, relata.

A incubadora poderá prestar apoio na elaboração e aprovação do projeto, captação de recursos para execução, publicação de artigos e outros pontos em que o pesquisador necessite de ajuda. “Não vamos substituir o orientador do aluno, mas facilitar o trabalho de ambos”, complementa a professora.

Poderão recorrer à Incubadora de Pesquisas quaisquer pessoas ligadas à instituição, de alunos do ensino fundamental até professores e funcionários, desde que tenham um projeto de pesquisa e inovação em mente. “Vamos estar disponíveis durante a semana em horários pré-agendados para que se façam as orientações devidas. Com isso vamos enriquecer muito a pesquisa institucional”, afirma o professor Juscélio Abreu, membro da comissão.

O coordenador de Pesquisa do UNEC, Vagner Maciel Freris, informa que os interessados em receber o suporte da Incubadora de Pesquisas podem procurá-la pelo telefone 3322-7900 ramal 7888. “A instituição está abrindo as portas para quem quer fazer pesquisa. O ideal é que essa pessoa passe pela incubadora porque os profissionais que lá estão têm muita experiência e podem direcionar a maneira como escrever o projeto, que posteriormente será cadastrado em nossa plataforma”, destaca.

Para o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC, Eugênio Maria Gomes, a o lançamento da incubadora representa um importante avanço para a instituição. “A incubadora vem complementar todo nosso trabalho no sentido de facilitar o acesso à produção de pesquisa para todos os atores do processo educacional, uma vez que o processo de entrada já se encontra regulamentado e acessível através da Plataforma. Faltava, justamente, o incentivo à produção, o que acontecerá através da Incubadora. É uma maneira de as pessoas mostrarem suas ideias inovadoras não só para a academia, mas para toda a comunidade”, comenta.