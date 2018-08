COMEÇA FENASC 2018

Evento promovido pelo Sicoob Credcooper supera sucesso dos anos anteriores

CARATINGA– Foi dada a largada para a maior oportunidade de negócios da região. Teve início na manhã de ontem a terceira edição da Feira de Negócios Agropecuários do Sicoob Credcooper (Fenasc), no sítio Ycambi Ranch, situado à MG-425 (km 01).

A abertura do evento foi bastante prestigiada por associados, empresários, autoridades e visitantes em geral. O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares declarou oficialmente o início da Fenasc, ressaltando que a Feira tem tudo para superar o sucesso dos anos anteriores. “São 90 expositores, temos algumas instituições, especialmente funções sociais da nossa região que estão presentes em um trabalho voluntário, para arrecadar apoio. Estamos entusiasmados, é uma forma de tentar incentivar negócios, somos os fomentadores de tudo isso aqui e a expectativa é a melhor possível, equipe preparada. Só da nossa agência de Caratinga são 12 stands para trabalhar, cada agência da região tem duas. Nossa feira virou exemplo, vindo diversas cooperativas vizinhas, de outras cidades, para tomar conhecimento da forma como estamos trabalhando, a logística da estrutura montada, para fazerem o mesmo”.

Para Kdner, o evento se tornou uma ‘vitrine’ do agronegócio na região, trazendo até mesmo o crescimento no número de associados do Sicoob Credcooper. “Cada feira que passa procuramos ouvir nosso associado, expositores e atender às suas demandas. Tanto é que começamos com 20, fomos para 60 e agora estamos com 90 expositores. A feira é o associado e o expositor que constroem, somos só organizadores. Essa feira realmente deu um salto muito grande para o crescimento nosso da plataforma de associados; cada vez mais pessoas, instituições e empresas hoje estão dentro do Sicoob. Esse trabalho que temos feito de intermediar a negociação e esse espaço onde a crise não entra são fundamentais. É negócio e a força da nossa região”.

Ele ainda deixou o convite para que a população compareça ao evento, que segue até o sábado (25). “Fica nosso convite a toda a população, toda a região para estar aqui comparecendo, ver esse trabalho grandioso da nossa equipe e dos empresários da nossa região. É algo realmente diferenciado. Já estive visitando outras feiras, semana passada estive em Espera Feliz, mas aqui é diferente, o clima é diferente. Os três dias de 9h às 20h, temos praça de alimentação e toda estrutura para melhor atendê-los. Domingo é dia de desmontar a barraca e preparar para a feira de Manhuaçu”.

O diretor financeiro Hugo Leonardo Mendes Graciano ressaltou que o propósito da Fenasc está alinhado à missão do Sicoob Credcooper, que é gerar soluções financeiras adequadas e sustentáveis. “Com muita honra recebemos nosso associado aqui. O objetivo da feira é criar um ambiente diferente do dia a dia, onde nosso associado poderá ter produtos com taxas de juros favoráveis. Prova disso, que em 2016 nós aplicamos R$ 15 milhões em repasses e este ano estamos com R$ 40 milhões. Importante lembrar que o Sicoob Credcooper esse ano completa 35 anos e estamos sempre procurando a evolução, em janeiro nós éramos a 23ª cooperativa do nosso sistema e no mês de julho chegamos à sétima posição. Isso é resultado da confiança do nosso associado. Desejamos bons negócios e que essa feira seja mais uma vez um sucesso, pois nosso associado forte é cooperativa forte”.

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington, também declarou o sucesso da Fenasc. “Grande satisfação de mais esta oportunidade de participar da Fenasc, idealizada pela Credcooper. E a cada ano temos a certeza de que está infinitamente melhor que o passado. Ao cumprimentar o Kdner, disse da verdadeira impressão de que a Fenasc deste ano está ainda melhor. Soma e muito para a economia de nosso município, além de termos o exemplo de uma equipe dedicada e que gosta do que faz”.

CASA AUXILIADORA

A Casa Auxiliadora levou para seu stand diversos produtos com preços diferenciados. De acordo com a proprietária Sandra Côrtes, a intenção é fidelizar grandes negócios em mais essa edição da Feira. “A Casa Auxiliadora todo ano participa dessa Feira, que realmente veio para ficar e é muito produtiva. Estamos vindo com muitas ofertas, lançamentos, coisas diferenciadas no mercado de materiais de construção e ramo de acabamentos. A ideia é realmente aproximar mais os nossos clientes”.

Sobre a participação da empresa em edições anteriores, ela destaca que acredita no potencial do evento e fortalecimento da economia. “Foi sucesso, sensacional! Uma feira que realmente move negócios, não é só para falar e mostrar, é uma parceria que vem dando muito certo. Estamos muito satisfeitos de estarmos aqui mais um ano”.

AUTO GIRO

A Volkswagen Auto Giro participa pela primeira vez da Fenasc. Segundo o gerente de vendas, Sergio Henrique Brandão, o objetivo é trazer as melhores ofertas no ramo de veículos. “Estamos apresentando toda a linha da marca Volkswagen 0 km, com financiamento direto do Sicoob. Dependendo do prazo tem taxas a partir de 0,99 ao mês com 100% do veículo financiado. Tem também o desconto da Volkswagen voltado para o produtor rural, que está variando até na faixa de 23% de desconto do veículo. Ótima oportunidade de realizar o sonho, principalmente o produtor rural que tem essa linha de crédito. Esperamos realizar bastante negócios”.

UNEC

O reitor do Centro Universitário de Caratinga (Unec), Antônio Fonseca, elogiou a iniciativa da cooperativa e seu crescimento ao longo dos anos. “Para nós é motivo de alegria e honra participar de um evento dirigido pela Sicoob Credcooper, que hoje é uma pioneira no cenário nacional. Já está em sétimo lugar, isso significa que está bem gerida, queremos parabenizar ao Kdner e em nome dele a todos os funcionários que vestem bem o uniforme, com garra. Torcemos por bons negócios, o que interessa àquele que negocia e comprou”.

A Unec também é expositora e traz informações sobre os trabalhos que realizada nas áreas de saúde e educação. “Hoje, com nosso hospital Casu que tem aliviado muito Caratinga, ajudando e colaborando. Nessas áreas de saúde e educação a instituição tem feito tudo que se pode e já com meta de crescimento e expansão, que em breve vamos anunciar”.