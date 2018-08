O PODER E O CONHECIMENTO

* Darkio Douglas Fazolo

É fato sabermos o que Francis Bacon preconizava: “conhecimento é poder”, ou que poder pode gerar conhecimento e assim ambas caminham juntas ou paralelas nas linhas da existência. O conceito de poder pode gerar várias interpretações e este pode variar no tempo e em função de corrente de pensamento abordada por diversos estudiosos. Para Foucault, o poder é algo que se exerce em rede. Não existe uma entidade que centraliza o poder. Este se dá tanto a nível macro quanto a nível micro. Já para Lasswell, poder é o fato de participar da tomada de decisões. Marx Webel definiu o poder como sendo a probabilidade de certo comando, com um conteúdo específico a ser obedecido por um grupo determinado.

O conhecimento por si passa a ser definido por um patrimônio humanitário. A definição clássica de conhecimento, apresentada pelo filósofo Platão, diz que ele consiste na ampla crença verdadeira e justificada. Já Aristóteles divide o conhecimento em três áreas do conhecimento, tais sejam elas: científica, prática e técnica. Além dos conceitos aristotélico e platônico, o conhecimento pode ser classificado em uma série de designações ou categorias, sendo elas: Conhecimento Sensorial, Intelectual, Empírico/Vulgar/Popular, Científico, Filosófico, Teológico e Intuitivo.

A relação estabelecida entre conhecimento e poder sempre esteve caracterizada como uma relação intrínseca e muito próxima. O poder do conhecimento se impõe através de várias formas de dominação, sejam elas econômicas, políticas, sociais, etc. As diferenças sociais que observamos entre pobres e ricos é determinada pelo fato de se deter ou não o conhecimento, já que o acesso à renda define as chances de sucesso das pessoas, de uma cultura e até mesmo de uma sociedade. Apesar de termos vivenciado um paradoxo em relação à formação acadêmica de um governante, o que se convencionou que em liderança política é indispensável nível superior, ou níveis de conhecimento para o exercício do poder.

O conhecimento sempre esteve no topo da pirâmide social, como um fator diferencial do acesso a níveis hierárquicos diferenciados de exercício do poder. Hoje, porém, já temos visto uma quantidade significativa de profissionais que detém mais conhecimentos específicos do que os seus chefes, alunos em relação a seus professores, filhos em relação a seus pais, ou seja, em todo o processo se percebe que o conhecimento se evidencia sobre as relações socioculturais.

O poder que o conhecimento pode exercer sobre o homem é precedido de seu modo de aquisição, a conhecimento forçado, ou até mesmo natural, àqueles que se acham conhecedores, e os que estão constantemente em sua busca. Difícil conceber que saberemos tudo, mesmo que todo o poder do conhecimento esteja à disposição. Entender as relações estabelecidas entre poder e conhecimento mediante a sua natureza vai muito além do exercício puro do poder que, preconizado por autoridade, “conhecimento é a autoridade em questão, poder é a consequência”.

A essência humana por si só é uma constante busca pelo conhecimento; o exercício do poder é uma realidade causal deste desdobramento e inclinação da sociedade que se transforma a cada dia, evolui, busca sempre aprimorar e não fica inerte ao passar do tempo. Aqueles que se omitem são deixados para trás, quem não entende fica submisso ao poder.

Enfim, criou-se uma concorrência voraz, onde não basta apenas deter o conhecimento, mas saber aplicá-lo, como aplicá-lo e onde aplicá-lo. Com a globalização, a universalização das mídias sociais, a aproximação e a amplitude da internet, as forças do mercado estão delineando uma revolução nas estruturas de poder X conhecimento. Uma nova revolução cultural pode estar iminente a partir desta nova visão de mundo, suas estruturas e necessidades. Cabe a nós ficarmos atentos e conscientes desses movimentos, dessa inovação e do que vem por ai. Conhecimento é o que nos move.

DARKIO DOUGLAS FAZOLO é Professor de História, Filosofia e Sociologia, Especialista em Gestão Educacional, Educação Especial e Inclusiva, História e Cultura Afro-Brasileira, Filosofia e Sociologia e Especialista em Maçonologia – História e Filosofia. Micro empresário do ramo da comunicação com a empresa Ideativa. Membro Ativo da Loja Maçônica Propter Humanitatem, de Manhumirim e Membro Efetivo da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas-AMLM