Pais e maçons recebem homenagens

Loja Maçônica Obreiros de Caratinga comemorou a data com muita alegria

CARATINGA– Na noite do último sábado (18), o salão de festas da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga recebeu um grande número de convidados para a comemoração do “Dia do Maçom” e do “Dia dos Pais”. A recepção foi preparada, com esmero, pelas sócias da Fraternidade Feminina Obreiros de Caratinga. Foram distribuídas lembranças a todos os pais e maçons presentes e feitas três rodadas de bingo, entre os homenageados. O maçom Daso Moreira Perfeito ganhou a cesta com vinhos; Eugênio Jason Moreira, a cesta com chocolates e Ronaldo Ronie, o kit de perfumaria. O brinde sensação da noite foi um aparelho de TV 32’, que fez a alegria do dentista Pedro Pimenta e de seus familiares.

Para Tânia Mara Curvello, presidente da Fraternidade Feminina, a bela festa de homenagem teve, também, um viés muito importante, já que beneficiou o trabalho social da Frafem. “Preparamos, com muito carinho, este momento de alegria e de confraternização, em comemoração aos dias do Maçom e dos Pais. O bingo do televisor foi oferecido aos presentes, mediante o pagamento de um valor simbólico, mas que será muito importante para as nossas atividades sociais”, registrou a presidente. Para o venerável da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, a homenagem emocionou a todos. “Ficamos muito felizes com esta noite de confraternização, quando a Família Obreiros participou de momentos de muita alegria e emoção. Somos muito gratos às fraternas e a todos os que participaram”, registrou o venerável.rável.