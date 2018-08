Evento será no próximo sábado (25), no Unec II

CARATINGA – No próximo sábado (25), nas instalações da Unidade II do UNEC, será realizado o primeiro festival local das Olimpíadas Especiais Brasil em Caratinga. A confirmação foi anunciada pela assessora de gabinete da Governadoria do Distrito LC-12 na pasta de Olimpíadas Especiais e também associada do Lions Clube Caratinga Itaúna, Karime Felipe Batista.

Segundo Karime Felipe, o projeto “Olimpíadas Especiais” é voltado para a inclusão social que, através do esporte, está construindo comunidades de aceitação e inserção das pessoas com deficiência intelectual. O programa, que já é realizado em 180 países, foi reconhecido pelo COI – Comitê Olímpico Internacional, em 1988. Esse é o único programa mundial de treinamento e competições esportivas para pessoas portadoras de deficiência intelectual, independentemente do nível de habilidade.

O movimento nasceu no ano de 1960, em Chicago. No Brasil, teve início em 1990, no Distrito Federal e está presente em sete estados brasileiros. O Lions Clube Caratinga Itaúna traz, em 2018, o evento para Caratinga, com a modalidade de atletismo.

No distrito LC-12, o programa foi estabelecido como uma meta pelo ex-governador João Paulo de Lima Teixeira e continua como prioridade para a atual governadora, Léa Ganimi, gestão 2018-2019, recém-empossada em Las Vegas – EUA. A dirigente Léa confirmou sua presença: “trata-se de um importante evento tanto para a sociedade quanto para o Lions Clube Internacional. Caratinga é a primeira cidade do interior de Minas Gerais a sediar o evento. Esperamos que o programa se estenda para todas as cidades integrantes da área de nossa responsabilidade (Distrito LC-12). Já temos outras cidades com o evento marcado.”

Em Caratinga, os preparativos se iniciaram na gestão da ex-presidente Clotilde Junqueira, ano leonístico 2017/2018, período em que ocorreu as duas primeiras etapas: A primeira etapa aconteceu no dia 3 de março, no auditório do Unec I, para todos que irão participar e trabalhar, voluntariamente, no evento. A segunda etapa foi realizada no dia 5 de maio, também nas dependências da UNEC.

A preparação envolveu questões teóricas junto aos professores e voluntários representantes de entidades diversas, e ainda, atividades de inclusão social, sob orientação do professor Vinícius, coordenador do Projeto Olimpíadas Especiais no Brasil e também integrante do Lions Clube Guarulhos Centro. O coordenador das Olimpíadas Especiais Brasil é assessorado pelas jovens Flora Botelho e Juliana Goular, ambas de Belo Horizonte. Além da equipe, os integrantes do Lions Clube Caratinga Itaúna também participaram e colaboraram para o evento. Membros de Clubes de Lions de outras cidades se fizeram presentes nas duas primeiras etapas e também estarão presentes no dia 25.

O atual presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna Giovani Vieira é o responsável pela execução do evento e conta com o apoio de todos os associados e em especial, de Karime Felipe Batista e de Clotilde Junqueira, as quais estão incumbidas do planejamento e do assessoramento ao presidente Giovani Vieira.

Giovani Vieira convida toda a comunidade a prestigiar o evento. “Nosso clube está preparado para a realização do Festival local de Olimpíadas Especiais Brasil, que contará com atleta de nossas cidade e de cidades vizinhas. Contamos com a presença de toda a comunidade de Caratinga. Os atletas merecem nosso carinho, atenção e prestígio. Estamos certos de que este é o primeiro de muitos eventos que serão realizados em nossa cidade, com a participação do Lions Clube Caratinga Itaúna. Queremos agradecer em especial aos parceiros e a todos os colaboradores que confiaram no projeto, o que demonstra a credibilidade do Lions Clube Caratinga Itaúna junto à Sociedade”, finalizou o presidente.

SERVIÇO

O evento terá início às 08hs de sábado (25), com previsão de término às 14hs. Local: Unec II, rua Niterói, s/nº, Bairro das Graças, em Caratinga.

Assessoria de Comunicação e Marketing

Lions Clube Caratinga Itaúna