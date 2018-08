Atividades esportivas trazem benefícios para corpo, mente e personalidade

Saúde física, mental e melhora nas relações interpessoais. A prática esportiva traz diversos benefícios e deve ser encorajada desde a infância.

Mente sã, corpo são. A população em geral já sabe que a prática esportiva é fundamental para uma vida saudável, longeva e melhor.

O problema é que, com a correria cotidiana, é difícil encontrar tempo para movimentar-se: de acordo com o Ministério do Esporte, mais de 46% da população brasileira é sedentária.

Por conta disso, a conscientização é cada vez mais importante. Crianças devem ser encorajadas desde cedo, sendo ensinadas que os benefícios do esporte vão muito além de uma boa saúde física. Deste modo, há muito mais chances de que elas se tornem adultos saudáveis.

A importância do esporte para a saúde física

Uma pesquisa de 2013 apontou que o sedentarismo seria responsável por 13% das mortes no Brasil. Ao longo dos anos, outras pesquisas chegaram à mesma conclusão: para a Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de atividade física está entre as 10 maiores causas de mortes de adultos no mundo.

No Brasil, males como doenças cardiovasculares, diabetes e pressão alta estão cada vez mais comuns. Todos eles são perfeitamente evitáveis, principalmente com a prática esportiva. Dependendo da atividade realizada, pode haver melhora na flexibilidade, fortalecimento do tecido musculoesquelético, combate à insônia e melhora do perfil lipídico do sangue.

A boa notícia é que não é preciso ter uma rotina digna de atleta olímpico para usufruir dos benefícios. A OMS diz que 150 minutos de exercícios físicos por semana é o suficiente para proteger o corpo das consequências do sedentarismo. Vale tudo: desde passear com o cachorro até subir escadas.

Além disso, é importante que a rotina esportiva esteja sempre alinhada com uma alimentação saudável, de preferência guiada por um nutricionista.

A importância do esporte para a saúde mental

Contudo, não é só o corpo que sente os benefícios de uma rotina de exercícios bem ajustada: o esporte também é fundamental para a saúde mental. Normalmente, o primeiro benefício sentido é o aumento da autoestima que vem com o ganho de habilidade, força e velocidade.

Mas os exercícios, principalmente os aeróbicos, podem fazer muito mais pela saúde mental de quem os pratica. Estas atividades melhoram a oxigenação do cérebro e causam a liberação de endorfinas, conhecidas por proporcionar sensação de prazer. Por conta disso, cientistas fizeram a conexão entre atividades aeróbicas e uma melhora em quadros de depressão e ansiedade.

Além disso, quem se exercita gasta muita energia ao longo do dia. Logo, dorme mais com mais qualidade. Como o sono tem função reparadora para o cérebro, isto beneficia muito a saúde mental.

A importância do esporte para as relações interpessoais

Além de mente e corpo sãos, o esporte é extremamente benéfico para a criação de habilidades sociais, principalmente em crianças.

Neste caso, as modalidades em equipe são as mais indicadas. Isto porque há o contato com muitas pessoas, e a necessidade de trabalhar sempre juntos para conquistar melhores resultados. Do mesmo modo, é preciso estar sempre concentrado e focado no objetivo.

Tudo isto traz um importante aprimoramento pessoal e social às personalidades das crianças. Desde muito cedo, elas desenvolvem habilidades como trabalho em equipe, inteligência emocional e disciplina.

Além disso, sabe-se que, quanto mais cedo uma pessoa desenvolve um hábito, maiores são as chances de que eles os acompanhem pelo resto da vida. Assim, quando uma criança pratica atividades físicas desde sempre, as possibilidades de que elas cresçam e se transformem em adultos com hábitos saudáveis são muito maiores.

Como incentivar a prática esportiva

Praticamente todos conhecem os inúmeros benefícios que o esporte traz. Entretanto, boa parte da população continua sedentária. Isto, alinhado a uma alimentação nada saudável, traz inúmeros riscos à saúde. Por conta disso, é muito importante adotar atitudes de encorajamento à prática esportiva.

Especialistas concordam que o papel das escolas é fundamental nessa missão.

Deve sempre haver motivação para que os alunos encontrem uma modalidade com a qual se identifiquem, e se envolvam com ela. Além disso, é importante adotar estratégias de divulgação, de modo a inserir o esporte no cotidiano da população.

Surpreendentemente, as apostas esportivas podem exercer este papel. Afinal, quanto mais o apostador sabe sobre a modalidade, mais chances ele tem de levar uma boa soma de dinheiro para casa.

No caso das apostas em vôlei, por exemplo, é preciso conhecer os perfis das equipes que se enfrentam, como é o andar da partida, o mecanismo de desempate, etc. Em meio a este estudo, é possível que o apostador se interesse pela modalidade – e, até mesmo, passe a praticá-la, aproveitando todos os benefícios que o esporte traz à saúde.

*Por Redação emarket