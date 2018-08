PAINEL 22-08-2018

Marcio Lacerda fora

Marcio Lacerda não é mais candidato ao Governo de Minas. Ontem, o ex-prefeito de Belo Horizonte anunciou a retirada de sua candidatura por meio de uma carta em que também anuncia sua saída do PSB.

Culpa do PT e PSB

Segundo Márcio, o conchavo entre seu partido e o PT fez com que fosse impedido de seguir no pleito. “A cúpula do PSB e do PT conspiraram para retirar a minha candidatura a governador de Minas Gerais, impedindo a desvinculação definitiva do tradicional papel de braço do PT, desempenhado pelo PSB”.

Briga

Após se lançar como candidato ao governo Minas Gerais, Márcio Lacerda comprou uma briga com seu próprio partido, que havia feito um acordo com o PT em Pernambuco, em que o ex-prefeito de BH abriria mão da disputa pela cadeira do Palácio da Liberdade, para beneficiar o atual governador do Estado, Fernando Pimentel, que tenta a reeleição no pleito deste ano.

Candidatura própria

Contrário a esta decisão, Márcio desrespeitou decisão da legenda em nível nacional, e lançou candidatura própria nas eleições deste ano. Dessa forma, o PSB de Minas entrou com pedido de impugnação do registro de candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte junto ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

Velha política

Márcio Lacerda escreveu ainda na carta onde lamenta que tenha ‘perdido’ a batalha contra a velha política. “Os representantes da velha política conseguiram impedir minha candidatura. Minas Gerais precisava de uma terceira via. E a nossa candidatura era, sim, muito viável. Todas as pesquisas divulgadas até o momento apontaram o meu nome com reais possibilidades de chegar ao segundo turno e obter uma vitória. Por isso os grandes interesses agiram dessa maneira covarde.”

Presidência da Câmara

Mauro deixou claro na reunião de ontem da Câmara que é candidato a presidência do legislativo. Ele disse que precisava conversar com cada colega e falar de suas propostas. Dizem que no páreo estão Cleidinho, Paulinho e Cleon. Agora basta saber quem terá mais peso na votação, se a situação coordenada pelo prefeito Welington Moreira ou a oposição que praticamente não existe…

Ronaldo da Milla

“A política tem muito que mudar; essa velha política que não faço parte precisa acabar. Tiraram o Márcio Lacerda da disputa, é uma vergonha, me sinto um peixe fora d’água, vários políticos querem o poder a qualquer custo”, disse o vereador Ronaldo (PSB) sobre a renúncia de Marcio Lacerda como candidato ao governo de Minas.

Celulares

Realmente a tecnologia, as redes sociais e o imediatismo tomaram conta das pessoas, inclusive dos vereadores. Durante a reunião de ontem enquanto um vereador usava a tribuna, praticamente todos os outros, com poucas exceções, estavam de olho nas telas de seus celulares. Será que a reunião estava tão desinteressante assim?

Mais buracos

Moradores da Rua Parajú que fica no Bairro Floresta, se uniram e compraram materiais de construção para tampar alguns buracos e mais uma vez o vereador Johny cobrou atitude da Secretaria de Obras. É muito buraco e pouca solução!