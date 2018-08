Regional 2018: Tô dentro!

Sem falsa modéstia, se tem alguém atualmente que pode falar tranquilamente sobre nosso futebol, principalmente sobre o Campeonato Regional, eu sou uma dessas pessoas. Afinal, acompanhei e participei ativamente como membro da equipe de esportes da Rádio Caratinga, junto ao grupo formado por Jovino Lopes (Dom Modesto), Zé Camelô (Bairro das Graças), Fernando Magalhães (Flamengo bairro Esperança) e Jorge Mendes Magalhães (presidente da LCD) que trabalharam incansavelmente para que pudéssemos ter novamente o tradicional Campeonato da “Cidade” em 2002. Foram inúmeras reuniões na busca de apoio e clubes que pudessem jogar a competição. Desde então, estive presente em todas as edições fazendo o que mais gosto. Lamentavelmente, não contamos mais com uma equipe numerosa de profissionais dispostos a deixar seu lazer aos domingos para cobrir os jogos. Por isso, às vezes digo que sou “equipe de um homem só”. Ao longo de todos esses anos, estive presente como profissional de rádio, TV e jornal. Todos os ex-presidentes da LCD contaram com meu respeito, apoio e todo o espaço de divulgação que posso disponibilizar. Tal apoio, rendeu-me algumas homenagens ao longo da carreira, a última feita pela entidade ao final do certame 2017. Obviamente todo reconhecimento é sempre bem-vindo. Porém, não fiz mais que minha obrigação como alguém que nasceu, e foi criado no meio. Quem me conhece sabe que não é por vaidade, tampouco pelo valor financeiro. Afinal, não tem como viver de futebol amador em Caratinga. Principalmente, se tratando de uma competição que dura em média três meses. Posto isto, se Deus quiser, me dando vida e saúde, dia 02 de setembro estarei presente mais uma vez na primeira rodada do campeonato. Primeiro porque gosto muito do meu trabalho, segundo por respeito a todos os clubes envolvidos na disputa. Santa Cruz, Esplanada, 1º de Maio, Fluminense do Sal, Santo Antônio, Atlético Salatiel (Macaia), Bairro das Graças, América de Santa Efigênia, Juca Antônio, Primavera de Piedade de Caratinga, Força Jovem de Piedade e Promessas de Santa Bárbara. Parabéns por encararem o desafio. No momento que o país passa por tantas dificuldades, que refletem diretamente no apoio ao esporte, não é fácil ter essa coragem em manter times de futebol. Entretanto, é triste ver que algumas pessoas tentam diminuir a importância da competição, de maneira pejorativa dizendo se tratar de “várzea”, com certa ignorância afirmando que o Regional será “Copa de Bairros” como se a tradicional copa fosse ruim. Quem tem tal postura, diz isso por não respeitar equipes que não são frequentes no Campeonato Regional. Na cabeça preconceituosa dessas pessoas, esses times são “menores e menos importantes” que outros. Na minha humilde opinião, podemos sim lamentar que clubes tradicionais e históricos de nosso futebol não estejam na disputa este ano. Porém, mais importante que isso, é valorizar a presença de quem irá jogar. Sem falar que, Santa Cruz, Esplanada e Bairro das Graças são bicampeões do certame. 1º de Maio, o primeiro campeão da história, e cidades como Santa Rita representada por Juca Antônio, Piedade dois representantes, e Santa Bárbara representada pelo Promessas, são cidades tradicionais e com títulos. Portanto, dizer que irá faltar tradição a competição, é no mínimo ignorância, pra não dizer outra coisa.

Brasileirão: Balanço mineiro

Atlético, 5º colocado com 33 pontos; Cruzeiro, 8º com 26; e América, 10º, com 22 pontos. Essa é a classificação do futebol mineiro ao encerrar o primeiro turno do Brasileirão. Sem dúvida antes da primeira rodada, a expectativa era ter a Raposa brigando pelo título na parte de cima, o Galo no meio da tabela, e o Coelho brigando contra o rebaixamento. Passada metade da competição, acredito que o Atlético não pode ser descartado na briga pelo título. Porém, terá que ter mais regularidade no returno. A vitória contra o Botafogo fora de casa provou que pode. O Cruzeiro dá a impressão a prioridade são as copas do Brasil e Libertadores. Mas, tem time pra brigar por colocação melhor.

O América terminou fora do Z4. Metade do objetivo alcançado. A chegada de Adilson Batista fez o time jogar de forma mais consistente. Estou bem esperançoso que o Coelho dessa vez não irá cair.

Rogério Silva

www.diariodecaratinga.com.br

abrindoojogocaratinga@gmail.com