Menores apreendidos com crack no Vale do Sol

CARATINGA – Em uma ação realizada na tarde de domingo (19), a Polícia Militar apreendeu dois menores, 17 e 15 anos respectivamente, com pedras de crack. A ocorrência foi registrada na rua Cota Silva, no Vale do Sol.

Durante operação antidrogas, os militares foram informados que estaria havendo tráfico na rua Cota Silva e que os menores deixavam os entorpecentes escondidos, próximos a um portão de uma construção.

Uma guarnição foi até o local e abordou os menores, tendo encontrado 33 pedras de crack e 276 reais. Os adolescentes não souberam explicar a origem do dinheiro.

Os menores foram apreendidos e levados para Delegacia de Polícia Civil.