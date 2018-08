Na trilha dos livros

Dia 25 de agosto próximo estarei festejando meus 40 anos de literatura e lançamento do livro Lua de Rapadura 2.

O primeiro livro Lua de Rapadura agradou tanto as crianças que os versos são declamados sempre que há apresentações de poesia nas escolas ou em eventos outros. Em toda escola que visito, aqui ou fora, há sempre poesias do meu livro festejando o evento. Por isso usei a mesma temática e escrevi outro livro que festeja a vida na roça. Além de ser uma obra alegre, ainda busca nossas raízes.

Quando volto meu pensamento e me ponho a recordar de minha primeira publicação, que foi Balão Azul, vejo que a estrada percorrida foi longa, trabalhosa, mas gratificante e cheia de recompensas.

No lançamento do Balão Azul, nos idos de 1978, ocorreu um fato interessante. Como eu era a primeira escritora caratinguense a lançar uma obra literária para crianças, o evento foi uma novidade. Meus amigos presentes não sabiam como proceder. Minha sorte foi a presença de meu amigo e apoiador Humberto Luiz Salustiano Costa que explicou aos convidados o significado de um livro e o procedimento a tomar num lançamento literário. Logo após, fui saudada pelo ilustre advogado Dr. José Boy de Vasconcelos, cujas palavras ainda brincam em mim como lembrança luminosa.

O livro foi muito bem aceito e, logo, visitei muitas escolas de Caratinga e de outras cidades. O balão Azul – lembrado até hoje por adultos que o leram na infância – subiu realmente e, na força de seu voo, continuei escrevendo. Hoje, são 40 livros publicados e uma estrada longa percorrida com entusiasmo em direção à criança.

Sempre tive a presença de minha Caratinga. Por isso continuo aguardando todo mundo no lançamento. Sempre faço festa porque entendo que o livro, por sua importância, merece o alarde. Depois, crianças e amigos presentes merecem um coquetel de arte. Desta vez haverá poemas, teatro de encantar, danças e muita alegria. Será apresentada “!História sem pé nem cabeça”, uma pecinha linda e divertida com os talentosos artistas do grupo teatral “In Cena” de Teófilo Otoni, que tem sido alvo dos melhores aplausos e elogios.

Aproveitarei da festa para homenagear, também, um grande amigo. Trata-se de Onair de Freitas que completa 90 nos de idade, possuindo um currículo fabuloso no campo da fotografia. Fotografou por 70 anos e, todas as pessoas de sua época aqui, já foram fotografadas por sua sensibilidade e talento. Até nossa querida miss Brasil Stael Abelha foi imortalizada pelo clic de sua câmera. Ele ama tanto Caratinga e nossa gente que esteve distante por algum tempo, mas voltou e aqui mata saudade e vive no berço que ele proclama ser seu.

Os leitores e amigos sempre me rendem homenagens, que são frutos da bondade e estímulo deles. Ontem mesmo fui entrevistada pela Fernanda Freitas em seu programa “Talentos e Negócios” no Sistec. No meio da conversa, Fernanda me presta uma significativa homenagem. Foi uma espécie de arquivo confidencial no qual amigos e familiares falaram sobre mim, dedicando-me as palavras mais bonitas e confortadoras. Quero agradecer a ela por tão rica celebração, e também aos que fizeram parte daquele momento de ouro: Humberto Luiz, Liginha dos Reis Matos, Eugênio Maria Gomes, Onair de Freitas, Ângela Fernandes Lage. Minhas sobrinhas Daniella, Karla, Sofia, Carol, minha irmã Cacau e minha neta Luísa levando ao colo minha bisneta Ana Luísa. Momento que ficará para sempre em mim. Tenho amigos tão maravilhosos que há muitos que me acompanham desde o primeiro livro, dando presença, também, em todos os eventos que promovo. Um deles é o meu querido Monsenhor Raul, cuja amizade é uma bênção divina.

Agradecendo a Deus pela saúde, entusiasmo e prosseguimento de meu trabalho, convido todos para vivenciarem comigo essa data tão importante para mim. Será no dia 25 de agosto, no Centro de Convenções Dário Grossi, às 7 e meia da noite. Até lá!

Marilene Godinho