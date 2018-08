MAGRASS CARATINGA: Um ano transformando vidas

Em 12 meses foram mais de três mil atendimentos e satisfação de clientes de toda a região

CARATINGA- A Magrass é a melhor referência em emagrecimento saudável do Brasil e há mais de 10 anos ajuda milhares de pessoas a realizarem seu sonho de beleza e qualidade de vida. Em Caratinga, a unidade franqueada completa um ano, tempo suficiente para mostrar que tem cumprido com êxito a missão de transformar vidas. Já foram mais de três mil atendimentos; os casos reais e de sucesso demonstram que é possível emagrecer de maneira saudável.

Para falar sobre o sucesso da franquia e da proposta de emagrecimento saudável, o DIÁRIO traz entrevista com a diretora da Magrass, Natália Paiva.

Uma das bandeiras da Magrass é o emagrecimento saudável. Como alcançar esse objetivo?

Com uma equipe de profissionais com qualificação da maior rede de emagrecimento saudável da América Latina! Na Magrass temos um diferencial muito importante: Somos uma família com um proposito incrível e amamos cuidar dos nossos queridos clientes.

O que diferencia a Magrass de outros programas de emagrecimento?

A Magrass possui um exclusivo programa metabólico, foi elaborado pelo nutrólogo Dr. Eduardo e já ajudou mais de 1 milhão de pessoas por todo o Brasil. Um programa na qual nossos clientes emagrecem comendo, pois não há uma dieta a seguir, o que existe é um programa pra VIDA.

Quais são os tratamentos oferecidos pela unidade Caratinga?

Emagrecimento Saudável, tratamentos faciais, gordura localizada, celulite, estrias e tratamentos para flacidez.

Muitos pensam que as mulheres são as que mais procuram meios para emagrecer. Como tem sido a procura dos homens pela Magrass Caratinga?

Cerca de 20% são homens, e tem crescido muito a procura, pois a busca pela qualidade de vida tem aumentado gradativamente.

A Magrass está há um ano na cidade. Qual balanço você faz desse período, a população abraçou a proposta da franquia?

Em um ano de Magrass foram atendidas mais de 3 mil pessoas em toda nossa região. Não só abraçaram a proposta como todos fazem parte dessa família que a Magrass representa!

Mais que emagrecimento, a Magrass promove a transformação de vidas. Como é ver a satisfação dos clientes e suas conquistas?

É muita emoção!! São vitórias, conquistas, abraços, gritos de alegria, sonhos realizados todos os dias!! Comemoramos cada transformação com muita felicidade, festa e o sentimento de gratidão chega a transbordar nossos corações. Escutar nossos clientes dizendo que a Magrass mudou a vida deles não tem preço!

Como se unir ao time da Magrass e ter o corpo dos seus sonhos?

O primeiro passo na Magrass é uma sessão de Inteligência Corporal, nessa sessão alinhamos sonhos e desejos para indicação de um melhor tratamento. Em comemoração a um ano da Magrass, essa sessão será um presente para os leitores do jornal, por isso os interessados poderão agendar pelo Whatsapp: 33 8833-6957 ou pelo fixo 3321-6959 – falar com Nelci ou Cíntia.

CONHEÇA HISTÓRIAS REAIS

“Hoje sou outra pessoa, muito saudável graças a Deus e a essas meninas maravilhosas que me acolheram como se fosse da família. Fico até emocionada porque quando entrei não me imaginava gorda, para mim estava normal. Mas, quando eu experimentava um vestido os outros ficavam: ‘Ficou bonito, só a barriguinha que está atrapalhando’. Acaba que vamos ficando chateadas e deixando de sair. Conheci as meninas e senti, agora vou viver de novo. Isso aconteceu com seis semanas, sou outra mulher, me sentindo muito mais amada”. –Maria Aparecida Godoy (- 10 kg)

“É gratidão. A melhor coisa que aconteceu pra mim foi a decisão que eu tomei de procurar a Magrass. Só tenho a agradecer, é uma equipe maravilhosa, que me acolheram, sinto bem de ir lá, um carinho nos procedimentos, na atenção que tem pela gente. Depende muito da gente também, mas o apoio deles é essencial”. –Priscila Fagundes (-25 kg)

“Como sou determinado, com duas semanas tinha perdido quase 7 quilos. Assim eu vi: ‘Vai dar certo’. Fui seguindo orientação, não senti nada e o mais importante é a questão da saúde, cheguei lá com a glicose de 130, hoje ela voltou pra 88. Minha pressão estava 13 por 8 controlada no remédio todo dia, hoje estou com 11 por 7 sem tomar remédio”.- Joel Tristão Junior (-17 kg)

“Percebi na Magrass a recepção. Uma clínica onde todo mundo lhe trata bem, com carinho e amor O tratamento manda muito, o amor das meninas com a gente, isso não tem preço que pague”. –Alessandro Moreira Dias (-13 kg)