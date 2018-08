Santa Bárbara do Leste: Rebanho de suínos cresce 370,9% em 11 anos

SANTA BÁRBARA DO LESTE– Foram identificados 973 estabelecimentos agropecuários em Santa Bárbara do Leste, em uma área total de 9.092,177 hectares. É o que revelado os dados preliminares do Censo Agro 2017. Em relação à pesquisa de 2006, essa área cresceu 31,8% (2.193,177 hectares), com aumento de 36,8% (262 unidades) no número de estabelecimentos.

Sobre o uso da terra nos estabelecimentos agropecuários, entre 2006 e 2017, observou-se o crescimento de 12,3% na área utilizada para lavouras permanentes, como frutas e café, por exemplo. Já a área destinada a lavouras temporárias, como grãos e cana de açúcar reduziu 24,06%. O último censo agro ainda apontou a utilização de área de 2,452 hectares para o cultivo de flores.

Quanto à condição legal do produtor, foram contabilizados 718 estabelecimentos com produtor individual, 253 estabelecimentos por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção) e dois por outra condição.

OCUPAÇÃO E EQUIPAMENTOS

Em 2017, havia 2.468 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários, com a data de referência 30 de setembro daquele ano, incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes. Do pessoal ocupado, 1.815 possuíam laço de parentesco com o produtor, sendo 1.364 homens de 14 anos ou mais, 433 mulheres de 14 anos ou mais, nove mulheres de menos de 14 anos e nove homens de menos de 14 anos. Já as 653 pessoas que não possuem laço de parentesco com o produtor, trata-se de 218 trabalhadores permanentes, 274 temporários e 161 parceiros.

O número de tratores cresceu 55,2% no período e chegou a 45 unidades. Em 2017, cerca de 40 estabelecimentos utilizavam tratores.

OS ESTABELECIMENTOS

Também foi declarado o uso de agrotóxicos em 381 estabelecimentos, mas 95 afirmaram que não precisaram utilizar no período. 496 estabelecimentos declararam não utilizar agrotóxicos. Em relação a adubação, foram apresentados os seguintes números de estabelecimentos: 875 com adubação química, dois com adubação orgânica e 45 com uso de adubação química e orgânica. Já 50 estabelecimentos não utilizam adubação.

228 estabelecimentos declararam receber assistência técnica e outros 744 estabelecimentos declararam não receber. No item Financiamentos/Empréstimos, 858 declararam que não obtiveram estes serviços. Dos 114 que receberam, 54 declararam que utilizaram para investimento, 51 para custeio e 16 para manutenção.

Em 56 estabelecimentos produtores disseram nunca ter frequentado a escola. A maioria fez somente o antigo primário (elementar). Em 46 estabelecimentos produtores declararam ter Ensino Superior (graduação). Na classe de idade, na maioria dos estabelecimentos (625) os produtores declararam ter entre 30 a menos de 60 anos. Em 542 estabelecimentos os produtores se declararam pardos, 384 brancos, 43 pretos e dois amarelos.

LAVOURAS E REBANHO

Santa Bárbara do Leste produziu 3.130,762 toneladas de café arábica, distribuídos em 891 estabelecimentos com 50 pés ou mais. Destaque também para a produção de 627,750 toneladas de milho, em 240 estabelecimentos com área colhida de 137,458 hectares.

Já em relação a pecuária, o efetivo do rebanho de bovinos é de 1.617 cabeças em 96 estabelecimentos. Também foram contabilizados 5.489 (x 1000) cabeças em 263 estabelecimentos. O terceiro maior rebanho contabilizado foi de suínos, com efetivo de 452 cabeças, em 103 estabelecimentos. O crescimento de suínos desde 2006 foi de 370,9%, pois naquele ano esse rebanho era de apenas 96 cabeças em 14 estabelecimentos.