Maçons comemoram fundação da loja

CARATINGA – A noite de quinta-feira (16) foi de festa no templo da Loja Maçônica Caratinga Livre, que se reuniu em sessão pública para comemorar três datas importantes do calendário maçônico: o aniversário da loja, o Dia dos Pais e o Dia do Maçom. A loja foi fundada em 14 de agosto de 1912 e o Dia do Maçom se comemora em 20 de agosto. O Dia dos Pais foi no domingo, 12.

Antes do evento público, no entanto, em reunião ritualística fechada, a Caratinga Livre recebeu como membro honorário, o maçom Velxes Mendes, o Maninho, portador de extenso currículo maçônico de mais de sessenta anos, desde sua iniciação na Maçonaria, em 1958, na Loja Maçônica Paz e Progresso, de Governador Valadares. Maninho é natural de Caratinga e, aos 81 anos, continua “ativo em loja”, como se diz no jargão maçônico e é considerado, em Valadares, um “excelente companheiro”, outro título maçônico.

Já com o templo lotado, com a entrada de profanos a reunião pública foi aberta pelo venerável Geraldo Magela Pereira, que teve ao seu lado, no altar, o também venerável Geraldo Máximo, da Loja Paz e Progresso e o próprio homenageado, Maninho. Várias pessoas também receberam homenagens, entre elas, o superintendente da regional do Dnit, engenheiro Robson Santana e o delegado aposentado Carlos Alberto Bastos, que ocupa o cargo de superintendente de Defesa Social da Prefeitura de Caratinga. As justificativas para as homenagens foram as alterações realizadas no trecho da BR-116 (perímetro urbano), a cargo da autarquia federal e no trânsito urbano, sob a responsabilidade da prefeitura. Na avaliação geral de usuários e motoristas, essas mudanças descomplicaram o tráfego de veículos, garantindo mais mobilidade e segurança, tanto na rodovia federal quanto no centro da cidade.

Também o médico Breno Godinho fez palestra sobre o risco de contrair câncer de colorretal, formas de diagnóstico e tratamento. O jovem médico mantém consultório especializado na cidade.

Já no salão de festas, encerrada a festiva foi servido um jantar, tendo a Ala Feminina da Caratinga Livre, sob a presidência de Altiva Lagnier de Carvalho oferecido um presente a todos os pais.