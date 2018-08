Doctum realiza colação de grau das turmas de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Elétrica

CARATINGA – Nessa quinta-feira, dia 09 de agosto, as Faculdades Doctum de Caratinga abriram mais uma sessão solene de colação de grau. O evento foi realizado no Villa Matter e trouxe grandes emoções para os alunos, familiares e participantes da mesa diretora.

Colaram grau durante esse o evento, os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia Civil, que ao finalizar essa festa, puderam sair como profissionais aptos e preparados para seguir suas carreiras.

O evento que foi presidido pelo diretor de Relações Institucionais da Rede de Ensino Doctum, Alexandre Leitão, teve momentos de grande emoção, como o discurso do orador da turma de Direito Hélio Ferreira Sanches, sobre sua trajetória na faculdade.

Para Hélio Sanches, foi um evento sublime, destinado a coroar os cinco anos de estudos intensos de momentos marcantes e convívio harmonioso com seus colegas de sala. “Eu me sinto lisonjeado em poder descrever as sensações que senti no dia. Foi um misto de ansiedade, alegria e sensação de vitória por ter cumprido uma etapa tão importante de minha vida. Gostaria de agradecer a Rede Doctum, por nos proporcionar uma belíssima cerimônia, e a todos que contribuíram para que aquela noite de colação de grau se consagrasse de forma tão marcante e inesquecível”.

O depoimento de Gicélia Oliveira, mãe de Victor Augusto Azevedo de Oliveira, graduado em Administração, foi um momento inédito durante a Colação Grau, o qual ela expressou sua gratidão pelo acolhimento e inclusão que o filho, com deficiência auditiva bilateral recebeu dos professores durante os quatro anos de curso.

O coordenador e professor do curso de Engenharia Civil da Doctum de Caratinga, João Moreira, ressaltou que a sensação é de dever cumprido, ao presenciar os alunos do curso em um momento solene como a colação de grau, com todo mérito de concluir uma graduação de peso e de grande responsabilidade. “Foi emocionante para todos nós do corpo docente presentes naquela noite, cada discurso feito de coração aberto, contando um pouquinho desta trajetória magnifica dentro da Faculdade. Estão todos de parabéns, em especial as Faculdade Doctum de Caratinga que sempre permite que professores e alunos façam parte da história da própria instituição”.