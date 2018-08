PAINEL 17-08-2018

13º salário

O município de Caratinga, diferente das cidades vizinhas que estão passando por dificuldades financeiras, já pagou a primeira parcela do 13º salário no último dia 1º de agosto.

Investimentos

As principais entradas de dinheiro dos municípios são repasses do governo federal como o FPM e do governo estadual, IPTU, ISS, ITBI e ICMS. Do outro lado os principais gastos são folha de pagamento, saúde, educação fundamental, máquinas, câmara dos vereadores e investimentos dos municípios.

Poeira

Moradores e empresas do bairro Salatiel e região estão sofrendo com a poeira dos loteamentos devido aos caminhões que transportam terra durante o dia. Tudo bem que é um grande investimento, mas é preciso passar jogando água. Tá difícil…

Eleições

Como será o poder as redes sociais nas eleições de 2018? Pesquisas indicam que os grandes meios de comunicação como rádio, TV, e jornais de credibilidade terão papel central nas eleições para apuração dos fatos.

80%

O vereador Johny disse que 80% de seus pedidos são atendidos pelo executivo. “É preciso muita insistência, ofícios e mais ofícios”. Só o buraco em frente à casa dele que não tem jeito, ele está do mesmo jeitinho…

Ponte do Volta Grande

Mas o vereador Johny tem ainda vários pedidos a serem atendidos. Um deles é a ponte do Córrego Volta Grande, no distrito de Santa Luzia. Segundo o vereador, a obra está paralisada e quem não conhece a estrada pode sofrer um grave acidente. Um ofício já foi enviado ao executivo pedindo providência, mas até o momento sem resposta.

Capina

A pauta da última terça-feira (14) da Câmara trouxe um pedido do vereador Diego para que a Secretaria de Agricultura realize o serviço de capina em alguns bairros. No entanto, o secretário que responde pela pasta Alcides Leite de Matos, disse que a secretaria responsável pelo serviço é a de Obras. Tá explicado!