Taça Bom Jesus prossegue hoje com a disputa entre Colina e Malacacheta

BOM JESUS DO GALHO – Colina e Malacacheta jogam hoje, às 19h30, no estádio Mário Tristão, dando prosseguimento à segunda fase do Torneio Bom Jesus, que conta com 6 times participantes. Na primeira fase, 12 equipes disputaram o Torneio.

Na semana que vem, terão início os jogos de volta. Na terça-feira (21), será realizada uma partida entre Galho e Bonja JR. Na quarta (22), será a vez de Cachimbo e Porto entrar em campo para disputar uma vaga rumo à final, prevista para acontecer no dia 9 de setembro.

Segundo o prefeito municipal, Willian Batista de Calais, o Torneio é uma realização importante da Prefeitura Municipal, “para motivar os jovens a se envolver com o esporte. Por meio do futebol, a gente consegue aproximar, unir as pessoas e levar diversão para a vida do nosso município”, destaca o chefe do Executivo.

O prefeito elogia a participação das equipes e do público que tem prestigiado os jogos. Assim como Willian, Genivaldo Lacerda, diretor do Departamento Municipal de Esporte, reconhece que a Taça estreita os laços de amizade entre as regiões do município. “É isso que a gente mais busca com o futebol, uma paixão nacional, uma atividade saudável, peça fundamental na formação do nosso povo”.

Na noite da última quarta-feira (15), jogaram Porto e Cachimbo; na terça (14), Bonja JR e Galho.

SERVIÇO

Todos os jogos estão sendo realizados na ASBJ, sempre às 19h30, com entrada franca.

*Fotos: Geraldo Melo