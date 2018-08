Lions Clube Caratinga Itaúna promove palestra para alunos da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes

CARATINGA – Na manhã desta última terça-feira (14), cerca de 70 alunos da 9ª série da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes assistiram a uma palestra ministrada pela psicóloga Rejane Nascimento que teve como tema “bullying, civismo e civilidade”. Em sua palestra, ela enfatizou: “Ninguém merece sofrer “bullying!”.

Em síntese, esclareceu aos alunos que bullying é uma palavra inglesa e quer dizer: “Usar o poder ou a força, isso significa que na prática do bullying, sempre vai existir uma clara diferença entre o mais forte e o mais fraco. Sabemos que todos nós temos o direito de sermos tratados com dignidade e respeito”.

Afirmou ainda a psicóloga: “Quando estamos falando de direito, dignidade e respeito, estamos falando de civismo e civilidade. Civismo é o respeito pelos valores de uma sociedade, pelas suas instituições e pelas responsabilidades e deveres do cidadão. São atitudes e comportamentos em defesa de uma melhor vida coletiva, visando preservar a harmonia e melhorar o bem estar de todos. Civilidade é o respeito pelas normas de convívio que é requisito da vida social, integrando valores e princípios que disciplinam as atividades dos indivíduos. Assim, pessoas que cometem o bullying, não aceitam as diferenças, existindo uma falta de respeito com o outro, isso envolve as questões do civismo e da civilidade”.

A iniciativa do evento foi do Lions Clube Caratinga Itaúna, que vem desenvolvendo campanhas em diversas áreas, dentre as quais, meio ambiente, saúde, visão e prevenção de doenças, além de atividades que envolvam os jovens. O evento contou com a parceria entre o clube, a psicóloga Rejane Nascimento e a diretoria da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, por meio da diretora Marta Lúcia Seppe, do vice-diretor André e da professora Ana Cláudia Marques.

Para a diretora Marta Lúcia é uma satisfação manter com o Lions Itaúna uma parceria que proporcione ações como esta, que visam colaborar com a realização de palestras com os mais variados temas e que são importantes na formação dos jovens alunos.

Ao final a palestrante declarou sua satisfação pelo convite: “Tive o prazer de ministrar essa palestra na Escola Sinfrônio Fernandes, através do convite feito pelo Lions Clube Caratinga Itaúna e me coloco como parceira do clube neste ano leonístico 2018 – 2019 para outros eventos como este”.

Giovani Vieira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, esclareceu que o trabalho faz parte de uma das metas de Lea Burnier Ganimi Costa, governadora do Distrito LC-12 e também do próprio Lions Clube Caratinga Itaúna. “Agradecemos à diretoria da Escola Estadual Sinfrônio Fernandes, por meio da diretora Marta Lúcia Seppe, do vice-diretor André e da professora Ana Cláudia Marques, e também à doutora Rejane Nascimento”, concluiu o presidente.

O dirigente aproveitou para informar que no sábado (18), entre às 9h e 11h40, o clube estará realizando em sua sede, situada na Praça Jones de Oliveira Pena, nº 200, bairro Limoeiro, a Campanha “Lions em Ação: Cuidando da sua Saúde”, que será promovida em parceria com o Cursos de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga- UNEC e contará com a participação da associada Brunela Demoner Rossoni Laignier, graduada em nutrição. O Evento promoverá dentre outras atividades, a aferição da pressão arterial; palestra educativa com tema “10 passos para Alimentação Saudável”, além de avaliação e orientação Nutricional. Giovani Vieira finalizou: “Convidamos a comunidade a participar”.

Assessoria de Comunicação e Marketing

Lions Clube Caratinga Itaúna – AL 2018/2019