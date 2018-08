Sema realiza mais uma palestra

Durante o evento foi apresentada nova linha de duchas e metais

CARATINGA – Na última terça-feira (14), a Sema Material Elétrico e Iluminação promoveu mais uma tradicional palestra para os eletricistas de Caratinga e região. A organização avaliou de forma positiva o evento, que trouxe, além de muita informação, o sorteio de brindes. Estiveram presentes o instrutor técnico Márcio Douglas, os diretores da Sema, Rodrigo Pinho e Roney do Carmo Henrique; o gerente Ersoire Lacerda e sua equipe.

A palestra aconteceu no salão de eventos do posto Boa Estrela e contou com a participação de representante da Lorenzetti, indústria multinacional e parceira da Sema, que aproveitou para apresentar sua nova linha de duchas e metais.

De acordo com a direção da Sema, “a palestra foi importante para aumentar o relacionamento e a integração dos nossos parceiros. Pretendemos continuar programando novos eventos”.