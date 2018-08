Curso Revit Architeture Básico é ofertado pelo curso de Engenharia Civil da Doctum Caratinga

CARATINGA – O Curso de Engenharia Civil das Faculdades Doctum de Caratinga, oferecerá o curso Revit Architeture Básico, terá início às 19 horas do dia 31 de agosto e será ministrado pelo engenheiro civil, professor José Nelson Vieira da Rocha. O curso é livre, e será realizado nas Faculdades Doctum, com duração de 20h, com realização de 5 encontros, sendo 4h por encontro.

O curso de Revit Architeture Básico tem como objetivo capacitar o profissional às principais ferramentas do software, aprendendo a trabalhar com plantas, cortes, fachadas, interiores, edição de terrenos e construção 3D (maquetes eletrônicas), envolvendo os elementos construtivos permitindo sua edição com aplicação de materiais, luzes, estudo de isolação e renderizações. Baseado nos conceitos da Metodologia BIM será desenvolvido uma construção virtual, usando ferramentas específicas para das suporte a fluxos de trabalho de modelagem de informação da construção. O profissional irá absorver e analisar conceitos mantendo sua visão no decorrer do projeto, da documentação e da construção.

Segundo José Nelson, ministrante do curso, o BIM é uma nova filosofia de trabalho que permeia todas as fases do empreendimento (da concepção à operação) e consiste na colaboração e integração de arquitetos, engenheiros e construtores a partir de um modelo virtual. Este é desenvolvido em softwares fundamentados em inteligência paramétrica que possibilitam: alterações automatizadas e o armazenamento de informações as quais subsidiam orçamentos, dimensionamentos, análises, entre outras atividades. Um dos softwares já bem difundido no mercado é o Revit da empresa Autodesk.

Os futuros profissionais precisam estar preparados para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. O uso de um software BIM é essencial para o profissional que quer se manter atualizado. O uso do BIM traz a redução de custos, otimização de processos e oportunizam o melhor desempenho de edifícios. Quem buscá-la, certamente terá um diferencial nos próximos anos e terá mais chances de sobreviver no mercado e na crise, destaca José Nelson.

O coordenador do curso de Engenharia Civil, João Moreira destacou, que o curso será direcionado aos alunos dos 8º e 9º período, com intuito de prepará-los para o mercado de trabalho ainda dentro da IES. “No curso de graduação é de extrema importância oferecer paralelamente as teorias e aplicações de normas técnicas as práticas profissionais e exigências do mercado. O software Revit aplica conceitos de desenvolvimento e planejamento de projetos de forma multidisciplinar, onde é possível os profissionais da área interagirem em uma única plataforma”.

“Com esta visão de exigência de mercado o curso de engenharia civil das Faculdades Doctum de Caratinga, oferece esta extensão de ensino aprendizado com carga horária de 20 horas, diferenciando-se ainda mais, por não se tratar de minicurso, mas sim de um curso completo com suas especificidades. Ainda no 8º e 9º período o discente terá oportunidades de aperfeiçoar ainda mais, até colar o devido grau após termino do 10º período”, reforçou João Moreira.