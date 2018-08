APAE EM AÇÃO

Instituição organiza Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla; Boi no Rolete acontece em setembro

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga segue na organização de dois eventos. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que será realizada dos dias 20 a 25 de agosto e a 4ª edição do Boi no Rolete, que acontecerá no dia 15 de setembro. Para falar sobre os eventos, o vice-presidente, Miguel Bonifácio e a coordenadora pedagógica, Rita de Cássia Rodrigues, concederam coletiva de imprensa.

A SEMANA

Com o tema ‘Família e pessoa com deficiência, protagonista na implementação das políticas públicas’, a Apae, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem início na segunda-feira (20), às 8h30, com passeata pelas ruas do centro. “Um momento de conscientização de toda a população, também de mostrar o trabalho que a Apae faz. Neste dia também estaremos apresentando a toda a sociedade os dois carros que nós recebemos, que é o trabalho da diretoria, o empenho de todos os colaboradores e doadores também, quando falamos nesse trabalho realizado”.

No dia 21, às 9h, será a celebração ecumênica e inauguração da infraestrutura, drenagem pluvial e pavimentação asfáltica do Centro Estruturado de Autismo. “Convidamos todos a participarem conosco de mais uma vitória da Apae. Dia 22 vamos ter na Unec a noite, a participação de todos os alunos do curso de Psicologia, todos os funcionários da Apae, pais e alunos, de uma apresentação dos serviços da Apae, onde nós mostramos em cada área, não só na educacional mas também clínica e social, o trabalho que é feito com as famílias, alunos e assistidos”.

Na quinta-feira (23), os alunos participarão do Balança Apae, na cidade de Manhuaçu e encerrando a programação, participação nas Olimpíadas Especiais do Lions Clube. “Vamos levar um grupo de alunos a Manhuaçu, que faz parte do Conselho da Zona da Mata 2, para participar de um momento também com os alunos de lá. É um intercâmbio que gostamos de fazer dos nossos alunos com os outros alunos de outras Apaes. E no dia 24 é um momento de recreação para todos os assistidos, vai se no Centro Estruturado de Autismo, onde temos um parque inclusivo, piscina e quadra gramada. É uma semana extensa, com muito trabalho, mas de muita alegria podermos comemorar e conscientizar toda a população”.

BOI NO ROLETE

O Boi no Rolete acontece a partir das 19h30, na Ceasa. No cardápio estão previstos a entrada (pernil, linguiça, torresmo e batata inglesa) e jantar (Boi no Rolete, churrasco, batata a Demoley, farofa e arroz). O valor do ingresso é R$ 35, mas crianças até 10 anos acompanhada dos pais não pagam. Bebidas serão vendidas à parte, como cerveja, refrigerante, suco e água.

Segundo Miguel Bonifácio, o evento já é tradicional e o valor arrecadado com os ingressos contribui com a Apae de Caratinga. “Quero convidar a nossa população, colaboradores e doadores. Estamos numa quarta edição, um sucesso nos anos anteriores e gostaríamos que novamente os participantes, as pessoas que usufruíram dos outros três voltassem a nos encontrar, na Ceasa, dia 15 de setembro. Teremos aquela entrada, as comidas, bebidas, com tudo que tem de bom e que vai nos ajudar a melhorar ainda mais a Apae”.

Os ingressos estão à venda no calçadão da Rua Miguel de Castro ou diretamente com os colaboradores da Apae. “O número de ingressos é limitado, porque o espaço também é limitado, não temos como ficar ampliando muito, há um número de lugares fixos. Nos outros anos foi tão bom, que acho que as pessoas que foram vão querer repetir a dose.