Secretaria de Estado de Saúde confirma suspeita de parvovírus em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS– A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou ao DIÁRIO DE CARATINGA a suspeita de parvovírus B19 em moradores de Entre Folhas. O diagnóstico da doença exantemática é de acordo com a sintomologia apresentada pelos pacientes.

Segundo informações extraoficiais, pelo menos 40 pessoas procuraram atendimento médico no município, queixando-se de febre mialgia, mal-estar e coceira. Os casos teriam começado em uma creche.

A SES-MG informa, ainda, que até o presente momento (Semana Epidemiológica Nº 32), o Estado de Minas Gerais possui 11 casos suspeitos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que se encontram em investigação laboratorial. “Os demais casos estão sob vigilância do município de Entre Folhas.”

Dentre as medidas adotadas estão: notificação e investigação dos casos; coleta de amostras laboratoriais e envio para a Fundação Ezequiel Dias (Funed); realização de bloqueio vacinal nos contatos dos casos suspeitos, em razão do diagnóstico diferencial de sarampo; e acompanhamento das gestantes.

A DOENÇA

Conforme a SES-MG, a infecção pelo Parvovírus B19 é descrita em todo o mundo, sendo o eritema infeccioso a manifestação mais comum em crianças. “Cerca de uma semana após a infecção, detecta-se a presença de viremia, acompanhada de sintomas clínicos brandos como: febre baixa, mialgia, mal estar e coceira”.

O Parvovírus pode ser transmitido por via respiratória. A doença pode acarretar em anemia crônica aos indivíduos imunocomprometidos; artralgia e artrites em adultos, (sobretudo mulheres); também em queda temporária na taxa de hemoglobina, ocasionando anemia intensa nos indivíduos que apresentam disfunções hematológicas, cujo fator requer hemotransfusão.

Na gestação, a infecção pode comprometer o feto. Não existe vacina ou medicamento e as medidas de higiene respiratória são sempre importantes para várias doenças: lavagem das mãos, ao tossir ou espirrar, cobrir a boca com a parte interna do braço, não compartilhar alimentos e objetos de uso pessoal, manter os ambientes ventilados e evitar aglomeração de pessoas, não utilizar medicamentos sem orientação médica e procurar a unidade de saúde diante de qualquer sintoma.