Integrantes do Lions Clube Caratinga Itaúna realizam plantio de mudas de árvores frutíferas

Ação foi realizada em propriedade rural no município de Ubaporanga

UBAPORANGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna vem, ao longo dos anos, empreendendo esforços na área de orientação (palestras e campanhas educativas), prevenção e preservação ambiental. Nesse último sábado (13), associados do clube estiveram no sítio Aconchego, zona rural da cidade de Ubaporanga, fazendo o plantio de pelo menos 42 mudas de árvores frutíferas.

Maria Célia Bonfim Ribeiro, proprietária do sítio e integrante do Lions Clube Caratinga Itaúna, manifestou seu contentamento em relação ao plantio das mudas. “Somos um clube dinâmico, cujos integrantes doam parte do seu tempo em favor do social. Trabalhamos com prazer e aproveitamos também esses momentos para fortalecer o companheirismo entre nós”.

É de se destacar que Célia Bonfim recebeu, no final de outubro de 2017 membros do Lions Clube Caratinga Itaúna, que participaram de um curso de capacitação para recuperação de nascentes promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), através do mobilizador Samuel e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga, oportunidade em que também participaram do curso alguns proprietários rurais da região, o que demonstra a seriedade e o compromisso do Lions Clube Caratinga Itaúna para com o meio ambiente.

Ações como esta fazem parte das metas do Lions Clube Internacional e também de Lea Burnier Ganimi Costa, integrante do Lions Clube Internacional e atual Governadora do Distrito LC-12, esclareceu Giovani José Vieira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna. “Temos diversos trabalhos nesse sentido e também muitas parcerias”, enfatizou. Giovani Vieira citou como exemplo o Desapega, projeto socioambiental de que seu Clube é parceiro e que começou com voluntários e hoje conta com a UNEC, o Tiro de Guerra de Caratinga e o MAC (Movimento Amigos de Caratinga).

“Temos ainda uma importante parceria com o SENAR e sempre que possível realizamos em conjunto atividades que favorecem o meio ambiente, dentre as quais: recuperação de áreas degradadas, recuperação de nascentes e plantio de mudas de árvores frutíferas ou nativas, dentre outras. Além disso, nossos associados sempre que podem, participam de diversos cursos disponibilizados pelo SENAR, visando uma melhor capacitação e qualificação de nossos associados”, concluiu o presidente.

Na oportunidade, Giovani Vieira afirmou que pretende realizar uma gestão dinâmica e voltada para o Companheirismo e o serviço social desinteressado durante sua gestão 2018-2019.

Assessoria de Comunicação e Marketing

Lions Clube Caratinga Itaúna – AL 2018/2019