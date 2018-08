Apoio do UNEC é fundamental em conquista de equipe caratinguense nos Jogos Escolares de Minas Gerais

CARATINGA– O apoio do UNEC tem sido fundamental para a realização de um projeto social que promove o esporte, treina e revela atletas em Caratinga. O chamado “UNEC-Vôlei”, que disponibiliza estrutura esportiva ao alunos da rede pública. A ação também conta com a participação do poder público municipal e do América Futebol Clube.

Caratinga tem sido destaque nas últimas semanas pela participação de seus atletas em competições esportivas escolares em Minas Gerais. Um dos fatores que vem colaborado para o bom desempenho dos participantes é o apoio do UNEC. O Centro Universitário de Caratinga é parceiro de uma das escolas da cidade que cedeu atletas para o evento e conquistou uma medalha.

É o caso do time de voleibol masculino, módulo II, da Escola Estadual Princesa Isabel, que possui jogadores com idade até 18 anos. A equipe ganhou uma medalha de bronze no JEMG, Jogos Escolares de Minas Gerais, entre os dias 30 de julho e 04 de agosto, etapa estadual realizada na cidade de Uberaba, quando derrotou o time da casa pelo placar de 2 sets a 0. Uma conquista expressiva em uma competição de grande relevância que para os responsáveis poderia ter sido muito mais difícil, se não fossem os apoios recebidos pelos atletas. Renan Alves, aluno do colégio Princesa Isabel e que integra o time de vôlei da escola, destacou a importância da participação do UNEC para a obtenção dos bons resultados. “A estrutura oferecida é muito importante. Auxilia a gente na busca pelos objetivos. É um projeto social onde todos saem ganhando. Amanhã ou depois poderá ser conseguida uma bolsa de estudos na universidade ou até mesmo uma bolsa-atleta.”

Renan ainda se mostrou muito feliz e extremamente otimista com o resultado alcançado. “Foi a primeira vez que conseguimos conquistar a medalha e foi logo de cara. Foi inédito! Nunca participamos dessa etapa do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais). Ficou na história de Caratinga e estamos muito orgulhosos.”

O ginásio Poliesportivo do Campus II do UNEC disponibiliza toda a sua estrutura para treinamento da equipe, que conta com a orientação de profissionais do Curso de Educação Física, em constante monitoramento dos atletas. O uniforme também é cedido pela instituição, mas a escola entra nas competições com o seu próprio nome, como foi o caso da Princesa Isabel.

O professor de Educação Física do UNEC, Vagner Maciel Freres, um dos entusiastas do projeto, esperava colher bons resultados, mas não tão rapidamente. “Foi uma surpresa muito grande. O trabalho foi iniciado há cinco meses. O professor Gilson Bispo, que é um excelente técnico de voleibol, deu sequência ao trabalho que já vinha sendo feito, com treinamento intensivo e a escola alcançou a medalha de bronze nos jogos escolares, ou seja, é a terceira melhor escola do estado de Minas no vôlei. Estamos muito felizes!”

O projeto ainda conta com o apoio do poder público municipal, que custeia as viagens e do América Futebol Clube, que também cede um profissional para coordenar e treinar os jovens atletas. Nascido em Governador Valadares ele é técnico de voleibol há cerca de 30 anos. A vinda de Gilson Bispo para o América Futebol Clube, que o cedeu para fazer parte do projeto, é tida como um dos fatores fundamentais para o bom desempenho da equipe. “O projeto que vem se consolidando todos os dias e acabamos o levando para a escola. Hoje, temos cerca de 100 alunos no vôlei masculino e feminino. É algo muito importante para a comunidade, assim como a vinda do UNEC para o processo, que foi fundamental.”

Coordenador do projeto e diretor do América. F.C., Clayton da Rocha Gonçalves, também é um dos patrocinadores do time de vôlei do Princesa Isabel, através de sua empresa. Um apaixonado pelo esporte. “Como gestores do projeto estamos muito satisfeitos. Só queria agradecer! Acreditamos que ainda colheremos muitos frutos. O UNEC abriu as portas da instituição para gente e com isso o projeto só tem a crescer.”

Os resultados e conquistas são tidos como muito importantes, mas os organizadores ressaltam como diferencial, a forma como tudo está sendo implantado, ou seja, voltado para a questão educacional e o desenvolvimento humano dos atletas. Através das atividades esportivas, é possível ir além e refletir positivamente na formação do caráter de jovens e adolescentes, resultando num reflexo claro do que é capaz o trabalho social sério e comprometido com esses pilares, educação e esporte.