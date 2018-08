Alunos de Administração e Ciências Contábeis realizam visita técnica à Fábrica da Itaipava em Petrópolis (RJ)

DA REDAÇÃO – Durante o último sábado, 11 de agosto, os alunos dos cursos das turmas de Administração e Ciências Contábeis, realizaram uma visita técnica à fábrica da Itaipava, localizada no município de Petrópolis (RJ), empresa de grande importância para a economia local.

A estrutura da fábrica conta com uma das maiores e mais modernas plantas de produção do país e utiliza tecnologia de ponta para a produção de suas cervejas, que têm entre seus ingredientes a água proveniente das montanhas ao redor.

Durante a visita, os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de produção na prática e foram acompanhados da coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Sílvia Martins, que realçou que a prática das visitas técnicas, são de extrema relevância para os acadêmicos da graduação, e já é marca registrada da Rede de Ensino Doctum.

Segundo a coordenadora Sílvia, a visita técnica visa proporcionar o encontro do acadêmico com o universo profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais ampla. Nela, é possível observar o ambiente real de uma empresa em pleno funcionamento, como ocorrido na Fábrica da Itaipava, que faz parte do Grupo Petrópolis, que é também responsável pela produção de outras cervejas como a Crystal, Lokal, Petra, Black Princess e a Weltenburger Kloster, que é uma cerveja especial alemã, porém produzida pelo Grupo Petrópolis aqui no Brasil.

Para o aluno Thiago Medeiros, do 3º período de Ciências Contábeis, a visita foi muito produtiva. “Nós pudemos ver todas as etapas funcionando na fábrica, o guia que nos acompanhou foi muito atencioso, a professora Sílvia também sempre esteve ao nosso lado, acompanhando e orientando. Assim a Faculdade Doctum ganha muito com isso, porque é uma atividade que acrescenta muito em nossos cursos, tanto em Administração como em Ciências Contábeis, pois durante a visita vivenciamos como funciona a produção na fábrica, entendemos um pouco da logística, do sistema custos. Todos os alunos gostaram muito”.