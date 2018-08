Formas e cores na Casa Ziraldo de Cultura

Exposição coletiva é liderada pelo professor e artista plástico Leonardo Xavier

CARATINGA– A exposição coletiva ‘Formas e Cores – 2ª Edição’ segue na Casa Ziraldo de Cultura até o sábado (18), de 13h às 18h. Os trabalhos são resultados das aulas ministradas pelo artista plástico e professor, Leonardo Xavier da Silva.

Leonardo possui formação acadêmica em Artes Visuais e dá aulas de desenho e pintura a óleo sobre tela, há três anos, para 10 pessoas em um pequeno ateliê instalado em sua residência. A maioria dos alunos já têm uma habilidade para desenhar e procuraram o artista plástico para aprimorarem seus desenhos. Mas, um aluno em especial, começou do zero. “Ele inclusive até faz tatuagem, me procurou porque não sabia desenhar e então só pegava uns trabalhos mais simples. Foi um desafio tanto pra ele quanto pra mim, porque então não tinha entrado nas minhas aulas um aluno que não sabia nada. Comecei com ele fazendo formas geométricas e já com uns quatro meses de aula, percebi que a dedicação supera o dom”.

Para Leonardo, este é um grande exemplo de que é possível desenhar, tendo foco e determinação. “Qualquer pessoa consegue aprender a desenhar, mas tem que ter alguns critérios, primeiro gostar, tem que gostar mesmo de arte e dedicar. Não adianta você dominar as técnicas e não se dedicar. O desenho, mais do que a pintura, exige muita dedicação”.

Os trabalhos impressionam. Há desenhos de artistas como o músico Ozzy Osbourne. Outros optaram por reproduzir animes e o cartaz da famosa série La Casa de Papel. Mas, para realizar estes trabalhos com tamanha precisão são necessários materiais específicos, como detalha Leonardo. “Têm os lápis próprios e o papel próprio para o desenho. Aqui em Caratinga não encontramos esses materiais, compramos pela internet. O que encontramos aqui são alguns lápis, mas não são de primeira linha. É preciso materiais profissionais mesmo, voltados para desenho. Por exemplo, os desenhos em preto e cinza, utilizemos em um desenho em média de seis a sete lápis, de tons de cinzas diferentes. Quem olha assim acha que foi feito com um lápis só, mas não. São camadas de tons de cinza, vão sobrepondo uma a outra, até chegar nesse resultado”.

Sobre a técnicas dos desenhos, o professor explica que há diferenças. “Tem um aluno em especial que está expondo em média de 10 a 15 desenhos voltados para o anime, o que já entra uma outra técnica que é voltada para o lápis de cor, diferente do preto e cinza. No preto e cinza são camadas se sobrepondo, já no lápis de cor essas camadas são limitadas, porque o lápis de cor não se mistura como a tinta”.

Leonardo Xavier desenha desde os 13 anos de idade. Hoje, aos 33, considera que sua vida foi quase toda dedicada à arte. Com o tempo, decidiu compartilhar sua experiência com outras pessoas. “Nunca pensei em ensinar o desenho, tem pouco tempo que me posicionei a fazer isso, em média de cinco anos que dou aula. Gosto mais da linha do realismo, voltada para a reprodução de fotografias, que sou apaixonado. Os meus alunos às vezes chegam aprendendo a fazer uma linha mais voltada para o desenho artístico, seria por exemplo, uma paisagem, natureza morta, mas com a evolução deles, acabam tendo a necessidade de avançar um pouco mais e fazer algo mais voltado para o realismo”.

A exposição tem chamado atenção. Na primeira edição, que ocorreu em 2017, também foram expostos trabalhos de Xavier e seus alunos. Com a receptividade do público, ele decidiu por algumas alterações para o ano de 2018. “Ano passado continha na mostra pintura (óleo sobre tela) e desenhos artísticos e realistas. Esse ano decidi fazer só desenhos porque ano passado percebi, dividi o salão no meio, as pessoas passavam pelas pinturas e paravam nos desenhos. Um desenho bem trabalhado é difícil encontrar, então os desenhos chamaram muita atenção”.

Muitas pessoas têm questionado ao professor se ele pretende abrir mais turmas. No entanto, esta exposição marca uma pausa do artista no ensino do desenho e pintura, para se dedicar a outros projetos. “Decidi esse ano finalizar, porque quero me dedicar mais aos meus estudos, estou pensando em fazer uma pós-graduação, mestrado voltado para artes visuais. E conciliar o tempo é difícil”.

O professor Leonardo Xavier deixa um convite para que a população visite o espaço, que tem entrada franca. “Quem ainda não veio, a oportunidade de vir, prestigiar os alunos, grandes artistas que a nossa cidade possui. Passei nas escolas convidado, porque nossa cidade é muito precária com relação à cultura, arte, seria uma oportunidade de aumentarmos o repertório cultural”.