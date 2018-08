Não basta ser pai

A família é proveniente de mudança e transformação. Tudo muda em nosso mundo, os filhos crescem e consequentemente os pais também, e cada um deve fazer a sua parte no contexto familiar, exercendo a maturidade e o reconhecimento. É fundamental ter um campo de amor, afetividade, intimidade e respeito entre família. Para isso, os pais devem assumir o papel e tomar a iniciativa do diálogo onde passa ser um dos pontos mais importantes, não se se esquecendo de informar, emoções, sentimentos. Ter um filho é uma grande responsabilidade. Muitas vezes ele chega sem estar nos planos do homem, mas estão nos planos de Deus, devemos estar preparados para tamanha responsabilidade, pois muitos pais nem sabem o que têm a oferecem.

Com a chegada de um filho começa a responsabilidade, pois a missão dos pais é cuidar e educar. E essa relação inicial é a base para formar um família forte e, consequentemente, um ser humano com caráter. Os primeiros anos de vida das crianças são essenciais para mostrar a elas que são amadas e protegidas e que podem contar com os pais, reforçando assim a autoestima e autoconfiança das crianças.

A base principal para elas é a criação em um ambiente emocional e sólido, afim de que se tornem mais preparadas para enfrentar os desafios da vida com segurança. É importante que a presença do pai e da mãe seja diária na vida dos filhos para que possam servir de referência de um ser presente onde eles (filhos) não busquem referências em outro lugar. Esta relação tem que se estender com os avôs, tios e que a criança se reconheça como pertencendo a uma família, assim ela vai se encaixando no meio social. Os pais têm que se preocupar menos com o supérfluo e as com coisas materiais, mas tem que o ensinar principalmente o caminho certo, que é seguir a Deus. É dever do pai passar a ter e mais tempo dedicado com o filho, ouvi-lo e conhecê-lo profundamente. Muitas vezes, o filho quer a presença dos pais. Presente não substitui a presença, é preciso cuidar da família com todo carinho, assim como Deus cuida de nós, com está no livro de salmos 32:8: “Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; Eu o aconselharei e cuidarei de você”. O filho precisa de atenção, dedicação e amor para crescer saudável e não ser corrompido, como vemos muitos nos dias de hoje pais vendendo a sua família a uma sociedade egoísta e individualista. Os pais devem cuidar do coração e do espírito, e alimentar, além do corpo, a mente e a alma dos filhos.

Que possamos refletir sobre esta nossa missão de ser pai, onde temos a responsabilidade de se criar homens e mulheres que possam fazer a diferença neste mudo tão corrompido; que eles (os filhos) possam ser o Sal da Terra. Assim seria muito bom ouvir de nossos filhos eles dizendo, “por ‘culpa’ dos meus pais eu sou feliz”.

Que Deus abençoe a todos e que possamos ser pais com responsabilidade para educarmos no caminho de Deus.

Adenilson Geraldo

Palestrante para casais e jovens

Renovando as Alianças: (33) 99974-2040

6º Período Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão