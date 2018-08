Humphrey Lima retorna à Loja Maçônica Obreiros de Caratinga

CARATINGA – A Loja Maçônica Obreiros de Caratinga viveu uma noite de emoção na noite desta segunda-feira (13), quando o maçom Humphrey Lima de Oliveira se filiou àquela Oficina. Humphrey iniciou suas atividades na maçonaria na Obreiros, mas, por questões relacionadas ao trabalho, desfiliou-se da loja há dez anos e prosseguiu as suas atividades na Loja Maçônica Fraternidade Acadêmica de Caratinga, cujas reuniões acontecem aos sábados. Agora, com as questões relacionadas ao trabalho devidamente resolvidas, ele retorna à sua loja de origem.

Na época em que era membro ativo, ocupando o cargo de ‘vigilante’, Humphrey teve a oportunidade de participar da iniciação de seu pai – José Lúcio de Oliveira. Agora, na sessão magna de filiação, ele contou com a participação de seu pai – que ocupa o cargo de 1º diácono – e de seu irmão – Harlley Lima de Oliveira -, que ocupou na sessão, por pura obra do destino, a função de Mestre de Cerimônias, devido à ausência do ocupante do cargo.

Para o venerável da Loja, Marcos Mattos Curvello, o momento foi de alegria e emoção. “Uma noite de alegria para a Loja, que passou a contar com o atuante maçom em seu quadro de obreiros, e também para ele, recebido com festa e emoção por todos. Estamos muito felizes com o retorno do filho à sua casa”, registrou o venerável.

A noite foi encerrada com um jantar, patrocinado pelo novo membro da loja, oferecido a todos os presentes.