Mais de mil crianças já foram vacinadas contra sarampo e pólio em Caratinga

CARATINGA- A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite imunizou 1.213 crianças, até por volta das 9h53 desta segunda-feira (13), em Caratinga. Os dados são do Sistema do Programa Nacional de Imunizações (Sipni).

O público-alvo é formado por crianças de um a menores de cinco anos. A Campanha Nacional de Vacinação ocorre até o dia 31 de agosto e o dia D de mobilização nacional será no próximo sábado (18), quando os postos da sede e dos distritos estarão abertos.

Este ano, a vacinação é feita de forma indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida. Isso significa que mesmo as que já estão com esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço. No caso da pólio, crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida devem receber a VIP. As que já tomaram uma ou mais doses devem receber a VOP. E, para o sarampo, todas devem receber uma dose da Tríplice Viral – desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Segundo os dados, foram aplicadas para a VOP os seguintes números por faixa de idade: 183 doses (crianças de um ano), 160 doses (crianças de dois anos), 139 doses (crianças de três anos) e 155 doses (crianças de quatro anos); totalizando 637 doses aplicadas. Isso significa cobertura de 13,53% do público alvo para pólio.

Já para a tríplice viral, foram aplicadas: 171 doses (crianças de um ano), 144 doses (crianças de dois anos), 121 doses (crianças de três anos) e 140 doses (crianças de quatro anos); totalizando 576 doses aplicadas. Os valores representam cobertura de 12,23% do público que precisa ser vacinado.

RISCOS

Desde que observou redução nas coberturas vacinais do país, o Ministério da Saúde tem alertado sobre o risco da volta de doenças que já não circulavam no Brasil, como é o caso do sarampo. De acordo com o Ministério da Saúde, entre as principais causas, pode-se apontar o próprio sucesso do Programa Nacional de Imunizações, que conseguiu altas coberturas vacinais durante os seus 44 anos de existência. “Outros fatores são: desconhecimento individual de doenças já eliminadas; horários de funcionamento das unidades de saúde incompatíveis com as novas rotinas da população; circulação de notícias falsas na internet e WhatsApp causando dúvidas sobre a segurança e eficácia das vacinas; bem como a inadequada alimentação dos sistemas de informação”.

Para os estados que estão abaixo da meta de vacinação, o Ministério da Saúde tem orientado os gestores locais que organizem suas redes, inclusive com a possibilidade de readequação de horários mais compatíveis. Outra orientação é reforçar as parcerias com creches e escolas, ambientes que potencializam a mobilização sobre a vacina por envolver professores e a família. A Pasta ainda alerta para a importância de manter os sistemas de informação devidamente atualizados.

SARAMPO

O Brasil recebeu, em 2016, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o certificado de eliminação da circulação do vírus do sarampo, e atualmente empreende esforços para manter o certificado, principalmente por meio do fortalecimento da vigilância epidemiológica, da rede laboratorial e de estratégias de imunização.

No mundo, há registros de casos de sarampo em alguns países da Europa e das Américas. Em 2017, foram 173.330 casos registrados. Em 2018 (até maio), 81.635 casos confirmados, a maioria em países do Sudeste Asiático e Europa.

Atualmente, o Brasil enfrenta dois surtos de sarampo: em Roraima e no Amazonas. O Ministério da Saúde atualizou dia 01 de agosto as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação do sarampo no país. Atualmente, o país enfrenta dois surtos de sarampo, em Roraima e Amazonas. No entanto, os surtos estão relacionados à importação. Isso ficou comprovado pelo genótipo do vírus (D8) que foi identificado, que é o mesmo que circula na Venezuela. Até o dia 01 de agosto, foram confirmados 742 casos de sarampo no Amazonas, 4.470 permanecem em investigação. O estado de Roraima confirmou 280 casos da doença e 106 continuam em investigação.

Além disso, alguns casos isolados e relacionados à importação foram identificados nos estados de São Paulo (1), Rio de Janeiro (14); Rio Grande do Sul (13); Rondônia (1) e Pará (2). O Ministério da Saúde permanece acompanhando a situação e prestando o apoio necessário ao Estado. Cabe esclarecer que as medidas de bloqueio de vacinação, mesmo em casos suspeitos, estão sendo realizadas em todos os estados.

POLIOMIELITE

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), três países ainda são considerados endêmicos (Paquistão, Nigéria e Afeganistão). O Brasil está livre da poliomielite desde 1990. Em 1994, o país recebeu, da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Certificação de Área Livre de Circulação do Poliovírus Selvagem.

BOX:

Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e contra o Sarampo

CARATINGA

Ano: 2018

Imunobiológico Dose 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos Total Data / Hora VOP Dose 183 160 139 155 637 14/08/2018 09:53:20 TRÍPLICE VIRAL Dose 171 144 121 140 576 14/08/2018 09:53:35 354 304 260 295 1213

Gotômetro

Poliomielite Doses Aplicadas* 637 População 4.708 Cobertura Vacinal 13,53 Faixa Etária Todos Município CARATINGA

*Atualização até às 9h53 de ontem

Vacinômetro

Sarampo Doses Aplicadas* 576 População 4.708 Cobertura Vacinal 12,23 Faixa Etária Todos Município CARATINGA

*Atualização até às 9h53 de ontem