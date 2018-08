Equipes de Voleibol de Base de Caratinga participam de etapa em Frei Inocêncio

DA REDAÇÃO- No sábado (11), equipes caratinguenses sub 19 de voleibol masculino e feminino do América Futebol Clube e Única Vôlei disputaram a etapa do Campeonato Mineiro AR4 de Voleibol, no município de Frei Inocêncio.

A etapa válida pela fase de classificação da competição definiu as equipes classificadas para a etapa final da competição e as equipes caratinguenses obtiveram os seguintes resultados:

Sub 19- feminino

Única Vôlei 0 x 3 USIPA (Ipatinga);

América Vôlei 0 x 3 Garfo Clube (Governador Valadares).

América Vôlei 3 x 0 Única Vôlei.

Sub 19- masculino

Única Vôlei 1 x 2 EE Alberto Giovaninni (Coronel Fabriciano);

América Vôlei 3 x 0 Garfo Clube (Governador Valadares);

América Vôlei 3 x 0 Única Vôlei.

Após as partidas, a equipe do América Vôlei classificou-se para a fase final da competição, nas categorias masculino em 2º lugar e no feminino em 4º lugar e a Única Vôlei terminou a competição com o 5º lugar na categoria feminina e em 6º na categoria masculina.

A próxima etapa do Campeonato Mineiro AR4 acontece no dia 1º de setembro em Caratinga, com partidas válidas pela categoria sub 17 (masculino e feminino). Tanto a equipe do América Futebol Clube quanto a equipe da Única Vôlei são beneficiários do Programa Bolsa Atleta e Equipe da Prefeitura de Caratinga.