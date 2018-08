500 alunos classificados para a segunda fase da OBMEP no município

DA REDAÇÃO– A relação dos alunos classificados para a segunda fase da 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP 2018) foi divulgada na tarde de ontem no site da organizadora. As provas são uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). É promovida com recursos oriundos do contrato de gestão firmado pelo IMPA com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e com o Ministério da Educação (MEC).

Participam alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio, de Escolas Públicas municipais, estaduais e federais, e Escolas Privadas, bem como aos respectivos professores, escolas e secretarias de educação.

No município de Caratinga, 500 alunos foram classificados para a segunda fase, dentre estudantes dos três níveis do exame das escolas públicas e particulares. Entre 14 e 21 de setembro é o período para estas escolas indicarem, na página da OBMEP, os professores dos alunos classificados para a segunda fase.

SEGUNDA FASE

A segunda Fase da OBMEP 2018 se caracteriza pela aplicação de prova discursiva, de caráter classificatório, diferenciada por níveis. A prova, que acontecerá no dia 15 de setembro, às 14h30 é composta de seis questões valendo até 20 pontos cada, totalizando, então, 120 pontos.

As provas terão duração de três horas e serão aplicadas por fiscais selecionados pelo IMPA. A duração da prova será de quatro horas para os alunos com necessidades especiais, que precisarem de auxílio para a realização da prova (ledor/escrevedor/acompanhante).

Os alunos selecionados deverão comparecer ao local de prova munidos de documento de identificação original com foto. Aqueles previamente indicados pelas escolas como sabatistas, que farão a prova em horário especial, após o pôr do sol, deverão comparecer aos locais de prova no mesmo horário dos demais alunos e aguardar em sala reservada para este fim até o pôr do sol, quando iniciarão a realização da prova.