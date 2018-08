CADASTRO DE ENTIDADES

Juiz reforça prazo de inscrição das instituições com finalidade social, que desejam pleitear recursos de penas pecuniárias

CARATINGA- Recentemente, a comarca de Caratinga divulgou o edital 01/2018, para cadastrar instituições, públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com finalidade social, a fim de receberem recursos provenientes de prestações pecuniárias. São objeto do edital, entidades de caráter essencial à segurança pública, educação, esporte e saúde, aptas à prestação de serviços essenciais de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura e Lazer.

O juiz Consuelo Silveira Neto, titular da 1ª Vara Criminal, de Execuções Penais, reforça o chamado às entidades, que precisam ficar atentas, pois o prazo de inscrição é até o final de agosto. “As entidades têm até o dia 31 de agosto, às 18h, para protocolarem na 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais seus projetos. Será feita uma análise, encaminhado ao Ministério Público para parecer e também para o setor de serviço social da comarca, no final decidiremos as entidades escolhidas dentro daquele princípio da transparência e publicidade, para que a verba destinada possa trazer reflexos em toda a comunidade”.

O juiz explica que serão beneficiadas entidades de Caratinga e dos outros 10 municípios que fazem parte da comarca. “O foco vai ser a prevenção da criminalidade, como tem sido feito também nos anos anteriores. Procuraremos atender à Polícia Civil, Polícia Militar, que trata da doação mais efetiva no combate à criminalidade; também as entidades que trabalham com crianças e jovens no sentido da prevenção também da criminalidade, algumas entidades que estão envolvidas na recuperação dos condenados, trabalhar a reincidência, evitar que o condenado volte para a criminalidade depois de cumprir sua pena”.

Outra questão que requer atenção são os requisitos constante no edital. “A entidade tem de estar constituída, regular, trazer inúmeras certidões que envolvem União, Estado e Município. A entidade que já se beneficiou deve ficar atenta, porque através de uma resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais criaram-se novas requisitos para aprovação do projeto, no que se refere a apresentação de documentos, sobretudo, com relação a prestação de contas. A entidade deve prestar muita atenção para que não tenha sua proposta desclassificada por falta de um ou outro requisito do próprio edital”.

O magistrado ainda esclarece a origem do valor que é destinado às entidades. “A prestação pecuniária existe quando uma pessoa pratica o crime e é chamada ao Fórum. Se o crime é de menor potencial ofensivo é proposta pelo Ministério Público transação penal e através disso, inclui-se uma prestação pecuniária. Esse dinheiro é depositado numa conta única aqui no Fórum, que depois será revertido para as entidades com esse edital que foi publicado. As verbas dessa conta única são oriundas não só da transação penal, mas da suspensão condicional do processo e também para os casos em que a pessoa é condenada e tem a pena substituída privativa de liberdade por uma prestação pecuniária. Então, esse dinheiro é arrecadado, concentrado em uma conta e através de um edital é dada destinação a esse recurso”.

As inscrições seguem no horário de 12h às 18h, na 1ª Vara Criminal e Execuções Penais de Caratinga, no endereço Rua Luiz Antônio Bastos Cortes, nº 16, Bairro Santa Zita. O edital completo está disponível nos sites do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/) e do Diário de Caratinga (https://diariodecaratinga.com.br/).