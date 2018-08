Garoto tem braço amputado por engenho de cana de açúcar

IMBÉ DE MINAS – Um garoto, 5 anos, teve um dos braços amputados em virtude de um acidente ocorrido na manhã de ontem no córrego das Palmeiras, zona rural de Imbé de Minas. Segundo informações, a criança teve o braço preso em um engenho de cana de açúcar.

A Polícia Militar foi chamada por funcionários do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que informaram que o menino foi trazido em uma ambulância de Imbé de Minas e que deu entrada com um dos braços amputados. Os militares fizeram contatos com familiares da vítima, que disseram que o avô da criança fazia trabalhos no engenho, quando observou que o neto estava nas proximidades. Então, o avô mandou que o menino fosse para casa e vestisse uma camisa.

O avô ligou os equipamentos e não notou que o neto se aproximou do engenho. Então, a camisa da criança se prendeu, ele foi puxado e teve o braço amputado pela máquina.

A ocorrência foi registrada pela PM e a Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local. A PC irá investigar o caso.

Fotos: Doctum TV