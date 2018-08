Motociclista sofre acidente na BR-116

MANHUAÇU – Um acidente foi registrado no final da manhã de ontem no km 559,5 da BR-116, próximo a Dom Corrêa, distrito de Manhuaçu. O Corpo de Bombeiros Voluntário Anjos de Resgate, de Santa Bárbara do Leste, atendeu a ocorrência.

Segundo o socorrista Fernando Martins, o motociclista Eder Moreira Jesus, de 35 anos, morador da cidade de Manhuaçu, foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga, com suspeita de fratura na perna e braço esquerdos.

A vítima estava consciente e relatou aos socorristas que a moto apresentou um problema mecânico, travou o freio fazendo com que ele perdesse o controle e caísse.