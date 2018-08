Mulher é violentamente agredida a pedradas e golpes de foice

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Uma mulher foi brutalmente agredida pelo neto de seu marido e levada em estado grave para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O crime aconteceu na manhã de ontem no distrito de Barra Alegre, zona rural de Santa Bárbara do Leste.

De acordo com informações dos Bombeiros Anjos de Resgate, que prestaram o socorro, populares já ajudavam Maria de Lourdes Lopes Alves, 54 anos, agredida por pedradas e supostamente golpes de foice na região da face. A vítima, que apresentava suspeita de traumatismo craniano, foi socorrida consciente, mas desmaiou ao chegar à porta da UPA.

De acordo com informações colhidas junto a familiares, há algum tempo, Maria teria denunciado o neto do esposo por ter matado seu cachorro e também por estar envolvido em desmanche de veículos. Cleiton Luciano Pereira, 26, estava preso e cumpria medida protetiva, não podendo chegar perto de Maria, mas assim que saiu da cadeia, ele decidiu se vingar.

Cleiton conseguiu fugir e até o fechamento desta edição não havia notícia de seu paradeiro.