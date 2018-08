A realidade rural de Ubaporanga

Quantitativo de estabelecimentos rurais cresceu cerca de 60%

UBAPORANGA- Ubaporanga, com população de 12.622 pessoas estimada em 2017, é o município detalhado pelo DIÁRIO, em mais uma reportagem sobre os dados preliminares do Censo Agro. Foram identificados, até o momento, 1.018 estabelecimentos agropecuários, distribuídos em uma área total de 14.065,779 hectares. Em relação ao Censo Agro 2006, essa área cresceu 46,3% (4.449,779 hectares), com aumento de quase 60% (379 unidades) no número de estabelecimentos.

Quanto à condição legal do produtor, foram contabilizados 609 estabelecimentos com produtor individual e 409 estabelecimentos por meio de condomínio, consórcio ou união de pessoas (inclusive casal, quando os dois forem responsáveis pela direção).

OCUPAÇÃO E EQUIPAMENTOS

Em 2017, havia 3.600 pessoas ocupadas nos estabelecimentos agropecuários, com a data de referência 30 de setembro daquele ano, incluindo produtores, seus parentes, trabalhadores temporários e permanentes.

Do pessoal ocupado, 2.345 possuíam laço de parentesco com o produtor, sendo 1.574 homens de 14 anos ou mais, 762 mulheres de 14 anos ou mais, sete mulheres de menos de 14 anos e dois homens de menos de 14 anos. Já as 1.255 pessoas que não possuem laço de parentesco com o produtor, são 159 trabalhadores permanentes, 883 temporários e 213 parceiros.

O número de tratores cresceu 177,8% no período e chegou a 50 unidades. Em 2017, cerca de 39 estabelecimentos utilizavam tratores. Ainda foram contabilizadas 12 colheitadeiras.

OS ESTABELECIMENTOS

O uso de agrotóxicos foi declarado em 534 estabelecimentos, mas 55 afirmaram que não precisaram utilizar no período. 429 estabelecimentos declararam não utilizar agrotóxicos. Em relação a adubação, foram apresentados os seguintes números de estabelecimentos: 785 com adubação química, 13 com adubação orgânica e 61 com uso de adubação química e orgânica. Já 159 estabelecimentos não utilizam adubação.

160 estabelecimentos declararam receber assistência técnica e 858 declararam não receber. No item Financiamentos/Empréstimos, 795 declararam que não obtiveram estes serviços. Dos 223 que receberam, 152 declararam que utilizaram para investimento, 96 para custeio, dois para comercialização e 88 para manutenção.

Em 49 estabelecimentos os produtores disseram nunca ter frequentado a escola. A maioria fez somente o antigo primário (elementar). Em 23 estabelecimentos produtores declararam ter Ensino Superior (graduação). Na classe de idade, na maioria dos estabelecimentos (675) os produtores declararam ter entre 30 a menos de 60 anos. Em relação à cor/raça dos produtores, 620 estabelecimentos os produtores se declararam pardos, 352 brancos, 43 pretos, dois amarelos e um indígena.

LAVOURAS E REBANHO

Entre os números que se destacam em relação à lavoura estão os 725 estabelecimentos com 50 pés ou mais existentes de café arábica, uma quantidade produzida de 4.056,315 toneladas. Também foram contabilizados 173 estabelecimentos com o mesmo número de pés ou mais de banana, totalizando uma quantidade produzida de 842,650 hectares. 113 estabelecimentos produzem milho.

A maioria dos estabelecimentos agropecuários (597) possui galináceos, rebanho de 13.663 (x 1000) cabeças. O número representa um aumento de quase 100%, se comparado a 2007 quando foram registrados 306 estabelecimentos com esse rebanho. São considerados galinhas, galos, frangas, frangos e pintos.

252 estabelecimentos possuem suínos (1.064 cabeças) e 218 possuem o efetivo de 5.405 cabeças de bovinos.