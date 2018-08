Comemorar o dia dos pais é fazer uma homenagem a quem merece todo nosso carinho e dedicação.

O pai deu-nos a vida no contexto da fecundação, é presença importante no lar e na vida dos filhos, é segurança, mantém a família e é figura de carinho e companheirismo.

Pelo zelo com os filhos e lhes dedicar o amor maior do mundo, sabemos que mãe é uma só. Ninguém a substitui completamente, o que nos leva a saber que ela é única. Mas pai, também é um só. O que ele faz e significa para a família e, principalmente para os filhos, ninguém o substitui a contento. Enquanto a mãe carrega emoção e distribui ternura, o pai é a razão, o pensamento real, a figura que impõe limites com eficiência.

Na família, no relacionamento pais e irmãos, forma-se o caráter dos filhos. Os valores apreendidos no convívio familiar ficam pra vida toda em nós. O exemplo e conduta dos pais e mães são nossa primeira grande lição. Os psicólogos e educadores têm dado ênfase ao relacionamento dos pais com os filhos. Proclamam que a presença do pai forma filhos mais equilibrados e adultos mais felizes.

Antigamente, por fatores culturais também, o pai era mais distante, dava castigos fortes e até batiam nos filhos diante de procedimentos errados. Conversar amenidades com os filhos era algo difícil porque os pais eram severos e acreditavam que respeito eram distância e silêncio. Com o correr do mundo vieram conhecimentos, e hoje os pais são bem diferentes. Hoje eles não se importam de trocar fraldas do bebê, de dar mamadeira e ajudar a mãe. A proximidade com os filhos é um fator muito positivo. A amizade se estabelece e a confiança se instala. Os filhos de agora conversam com os pais que sempre lhes dão atenção, carinho, exortações que são um elo de contentamento e união. Quando os filhos ficam jovens, poderão contar para os pais o que lhes ocorre, porque a segurança já terá sido estabelecida. Será rotina um pai saber aonde vai o filho, o que ele faz. Será mais fácil orientar os filhos nesta época de drogas, sexo desmedido, gravidez na adolescência e outros empecilhos à vida prazerosa.

A falta do pai ou a omissão dele podem causar desequilíbrio e tristeza aos filhos, tal é a importância do pai no convívio familiar.

O poeta disse: “Para cima, todos são amigos, para baixo, um só, o pai.” E todas as pessoas que têm ou tiveram um pai cuidadoso e amigo, gostam de contar as qualidades dos pais. Falam com tanto entusiasmo que os que ouvem sabem do amor que esses pais plantaram no coração dos filhos.

Penso que seja pela grande importância dos pais que Jesus quis nascer numa família com um pai, mesmo adotivo. Ele sabia que ter pai seria um exemplo para a humanidade.

Chegou a hora de demonstrar carinho e amor aos pais, que também são capazes de dar a vida por seus filhos. Um presentinho é sempre bem-vindo. O presente, ainda que seja simples, mostra que o pai é uma pessoa especial. Um cartão falando de gratidão e ternura é muito importante. Quando o pai lê o que o filho lhe fala, acaba ficando emocionado. A palavra é mágica e tem o poder de transmitir o que o objeto não consegue.

Agradeço a Deus o pai que tive. Trabalhador, amigo, alegre. Levava-nos em diversões, como circos, bailes no municipal, viagens. Levava, também, amigas nossas e fazia festa por ter mais gente conosco. Foi um herói, um grande pai.

Que Deus abençoe todos os pais para que tenham saúde e força na orientação dos filhos no caminho do bem.

Marilene Godinho