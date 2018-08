Teatro de Fantoches

(Noé Neto)

Abrem-se as cortinas! É o início de mais um espetáculo. Oscilando entre o cômico e o drama está aberta a bilheteria do cenário político nacional.

No palco, protagonistas e atores coadjuvantes, diretores veteranos e noviços, equipes experientes e novas equipes, dividem o mesmo tablado, buscam o mesmo prêmio, almejando o poder.

A plateia, inicialmente ressabiada, aos poucos vai entrando no ritmo do musical e se tornando fantoche dos que estão no palco, enquanto o verdadeiro roteiro vai tomando forma bem longe dele.

É por trás das cortinas que as verdadeiras decisões são tomadas, alianças são formadas e muitas vezes desfeitas antes mesmo de se consolidar. Longe dos olhos do público é que os cenários são alterados.

Entre diretores, maquiadores (haja maquiagem!), produção técnica e roteiristas, há um consenso: “nada disso adianta se o ator principal não encarnar o personagem.” Para convencer a plateia, fazê-la acreditar no texto, a equipe precisa transparecer credibilidade, mesmo sabendo que o roteiro é fictício.

O grande sucesso do protagonista está em falar do que não entende, escrever o que não conhece, desviar das perguntas inteligentes (cada vez mais raras) e se vê aplaudido no final, ainda que para isso seja preciso distribuir alguns ingressos gratuitos da área VIP.

Quando se fecharem as cortinas e o palco se esvaziar, o público retornará à vida real. Talvez o próximo assalto seja já na saída do teatro, enfrentando o engarrafamento ou o transporte público sucateado. É provável que em um infarto de emoção de ver seu ator brilhar, não encontre médico de plantão ou UTI disponível para atender. Talvez se lembre que os filhos não terão aula na segunda, pois os professores estão sem receber.

Mas o importante é que no camarim, cercados de segurança e regado a Champagne, os atores estarão comemorando mais quatro anos em cartaz, com sucesso garantido de bilheteria.

Prof. Noé Comemorável

Membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni

Escola Prof. Jairo Grossi

Escola Estadual Princesa Isabel