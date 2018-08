PAINEL 10-08-2018

Orgulho de Caratinga e das mulheres

O novo livro da Miriam Leitão, “Refúgio no Sábado”, fala de sua infância em Caratinga e de seus momentos de alegrias e tristezas. Miriam nos orgulha por sua postura profissional e valorização da família. Sempre fala de Caratinga, de seus pais e como a cidade faz parte de sua vida. Vale a pena ler!

Márcio Lacerda

A intervenção da executiva nacional do PSB na candidatura de Marcio Lacerda pode beneficiá-lo por um lado. “Perante a opinião pública os políticos tradicionais querem usar de manobras por interesses próprios sem pensar em Minas Gerais”, pelo menos isso que foi evidenciado nas redes sociais. Os internautas demonstram que isso virou a favor de Lacerda.

Aborto

Certa vez uma pessoa conversou com um padre e ele comentou sobre a liberação do aborto. “Na minha vida de sacerdote nunca ouvi um pedido de perdão ou remorso por deixar um filho nascer. Mas por outro lado, inúmeras vezes ouvi mulheres com grande culpa e tristeza por ter tirado uma vida.” Ninguém pode tirar o direito de alguém conhecer a vida, ou melhor, de ter uma vida.