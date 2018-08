Alunos da Escola Bezerra de Menezes visitam os Correios

CARATINGA – Se corresponder através de cartas parece ser coisa do século passado. Hoje a internet e seu imediatismo praticamente acabou com esse costume. Mas escrever cartas tem seus benefícios, pois dentre tantos, criam memórias duradouras, aumentam a criatividade e melhora a caligrafia. E é justamente isso que os alunos do 5°ano da Escola Municipal Bezerra de Menezes estão apreendendo. Eles são orientados pelas professoras Franklaine Peixoto e Poliane Bomfim.

Na manhã de ontem, eles visitaram a agência dos Correios. O objetivo da visita foi a postagem de cartas referentes ao projeto ‘Viajando pelo Brasil Através de Cartas’. Tal projeto conta com a participação de crianças das cinco regiões do Brasil, que estão se correspondendo através de cartas.

Segundo as professores, além de ampliar os conhecimentos relacionados a este gênero textual, a vivência proporciona às crianças a oportunidade de conhecer um pouco da cultura, expressões, aspectos geográficos, sociais e peculiaridades da cidade e região com a qual as crianças estão correspondendo.