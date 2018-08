Como fazer um sonho virar realidade

Jovem escritora acaba de publicar um romance que desperta emoções

CARATINGA – Londres têm tudo para ser uma cidade cheia de vida, colorida, alegre e, acaba se tornando um lugar chuvoso, acinzentado e cheio de emoções. E foi este cenário que Emanuelle Sousa Coutinho escolheu para ‘É Complicado’, seu primeiro livro.

A obra tem Lizzie como o centro da trama. Ela é uma típica adolescente que sofre de coração apaixonado e vivencia as escolhas de um futuro ao chegar ao ensino médio. “Eu apenas estava recostada na poltrona de um cinema com meu, talvez, futuro namorado. Ele prestava atenção no filme e ria algumas poucas vezes de piadas. Incrível como esse filme falava de amor…”, diz a personagem, mostrando que resolver os problemas que um amor pode trazer era mais difícil que escolher qual a profissão deve seguir.

‘É Complicado’ é um triângulo amoroso que conta a indecisão de Lizzie entre Matthew e Ethan, uma adolescente com os hormônios à flor da pele, transbordando sentimentos e dúvidas para onde seguir, o que fazer, com quem ficar.

Segundo a autora, Emanuelle Sousa Coutinho, o livro é um romance com ficção, “ele mostra os conflitos que vivemos ao apaixonarmos quando ainda estamos descobrindo o significado do amor”. ‘É Complicado’ acaba de sair do forno pela Drago Editorial e já está disponível no site (dragoeditorial.com) para quem quiser se encantar com esse conto.

BIOGRAFIA

Emanuelle Sousa Coutinho nasceu em Caratinga no dia 06 de agosto de 1999, oriunda de uma família que sempre buscou a educação dos filhos, desde nova foi incentivada a leitura.

Hoje, estudante de medicina e amante da literatura, Emanuelle ainda tem o hábito de escrever.

E foi na adolescência que ela descobriu a paixão pela arte de escrever e, assim surgiu seu primeiro livro. O primeiro de muitos que ela guarda com carinho e espera um dia publicá-los.