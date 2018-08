Veja a relação dos postos de vacinação na área urbana. A previsão é que sejam imunizados ao final da campanha em todo município 12.000 cães e 2.500 gatos

CARATINGA- No próximo sábado (11), a área urbana de Caratinga receberá o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica (canina e felina). A previsão é que sejam vacinados aproximadamente 5.500 cães e 1.000 gatos nos 23 postos de vacinação que serão instalados em diversos pontos do perímetro urbano da sede do município.

A campanha foi dividida em duas etapas, sendo a primeira na zona rural, que teve início no dia 4 de junho, com previsão de encerramento para ontem no Distrito de Santa Efigênia. As equipes itinerantes percorreram as propriedades rurais e domicílios situados nas vilas dos 10 distritos do município, tendo como meta vacinar 90% da população canina e felina dessas localidades.

De acordo com o coordenador de Vigilância em Saúde, José Carlos Damasceno, já tinham sido vacinados 7.551 animais nos 10 distritos do município, sendo deste total, 6.219 cães e 1.332 gatos. “Na zona rural, montamos duas equipes itinerantes percorrendo por quase três meses todas as comunidades rurais de segunda a sábado. Faz uma visita em todos os domicílios em busca dos animais e nossa expectativa é que até o final da campanha consigamos 100% dessa população. Sempre fica um ou outro animal, mas o objetivo da campanha é vacinar 90% da população estimada, tanto na zona rural quanto na área urbana”.

A previsão é que sejam imunizados ao final da campanha em todo município (área rural e urbana) 12.000 cães e 2.500 gatos. “Aquela pessoa que tem como hábito levar o animal dele naquele determinado posto, pode no próximo sábado se dirigir a esse posto de vacinação que a equipe estará lá esperando para poder vacinar esse animal. Sabemos que por alguma razão qualquer, às vezes aquela pessoa não pode naquele dia levar o animal dele para poder receber essa vacina. Pensando nisso, o departamento vai manter pelos próximos 60 dias um posto de vacinação fixo aqui na Vigilância”.

José Carlos Damasceno ainda recomenda que os proprietários fiquem atentos a seus animais na véspera do Dia D. “Temos por hábito dizer que não existe animal abandonado, todo animal tem dono, pode ter aí um outro, mas às vezes as pessoas têm como hábito soltar o animal dele de noite para dar a sua volta. Então orientamos para que na véspera do Dia D, ele amarre ou guarde esse animal lá para poder levar para tomar essa vacina”.

A RAIVA

A vacina antirrábica humana é usada na prevenção da raiva antes ou após a exposição ao vírus. A médica veterinária Lurdes Aparecida da Silva explica a importância de vacinar o animal. “Se trata de uma zoonose e por ser uma doença que não tem cura, tanto no ser humano quanto no cachorro, procuramos fazer a vacinação anualmente para se proteger. Tanto se protege o animal, também visando proteger a saúde pública, para evitar que essa doença se dissemine. Graças a Deus temos um controle, essa doença ainda é mantida no ambiente por causa de morcegos. Pelo fato de se atingir um alto índice de vacinação canina, a disseminação da doença é muito pouca, hoje ocorre ainda doença humana naqueles estados mais pobres, que as casas ainda são feitas nas florestas, ainda temos relatos no Pará, nessas regiões que têm muita mata e morcego. O importante vacinar é para continuarmos não tendo ocorrência da raiva humana na nossa cidade e região. Também na nossa região não temos relatos de raiva canina, o fato de tanto as clínicas particulares quanto a campanha nacional ter esse efeito de manter a doença controlada”.

Lurdes ainda explica como se dá a transmissão da doença para o homem e quais são as providências necessárias ao caso. “Nesses lugares onde a presença do morcego é grande e a higiene sanitária também é precária, o morcego vai procurar sugar aquele ser humano que está disponível, podendo transmitir diretamente para ele. Mas, o mais comum é uma arranhadura ou mordida de cão e gato fazer a transmissão. O animal tem que estar contaminado, doente; o contato com a saliva deste animal é que vai fazer a transmissão do vírus da Raiva. Se acontecer este tipo de acidente, o quanto antes procurar uma unidade de saúde para vacina ou tomar soro, após a mordida se toma soro para evitar que se tiver o vírus ali presente vai fazer o controle”.

Também é importante ficar atento ao dia da vacinação, dando preferência para que um adulto leve o animal até o posto, para garantir a tranquilidade na hora de vacinar. “Evite que as crianças levem os animais porque é um local de estresse para o animal, ele fica assustado e pode acontecer algum tipo de acidente com essa criança, às vezes não vai conseguir vacinar o cachorro e ainda pode acontecer alguma mordedura; para o agente que está ali aplicando o ideal que seja uma pessoa que consiga conter bem o animal, para ele conseguir fazer o trabalho direito”.

Uma preocupação dos donos de animais é de que o material utilizado na vacina possa contaminar o seu cão o gato. De acordo com Lurdes, as seringas são descartáveis e individuais. “Não precisa se preocupar com relação à contaminação de material. O que sempre pedimos é evitar de aglomerar muitos animais, porque esse fator estressante que algum vírus pode se manifestar, outros vírus, uma parvovirose, cinomose, outra doença. Muitas vezes pode acontecer de um animal adoecer por outra doença, o que muita gente acha que foi a Raiva que causou. A vacina é um material seguro, o risco é zero quanto a isso”.

RELAÇÃO DE POSTOS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA (CANINA E FELINA) – ÁREA URBANA DATA: 11/08/2018 – SÁBADO – HORÁRIO: 07h 30min às 17h 30min INTERVALO PARA O ALMOÇO DE 11h 30min às 13h 30min Nº RELAÇÃO DE POSTOS DE VACINAÇÃO BAIRROS 01 Praça Nossa Senhora da Conceição (Próximo a Igreja Conceição) Conceição/Centro 02 Rua Coronel Antônio Saturnino (Praça da Antiga Cadeia) Esperança 03 Rua Santo Antônio (Praça Cabo Mário) Santo Antônio 04 Rua Princesa Isabel (Próximo a Casa da Amizade/Vigilância em Saúde) Santo Antônio 05 Rua Professor Olinto/Travessa do Comércio (Próximo a Igreja Nª Sª Aparecida) Nª Sra. Aparecida 06 Rua José Belegard (Próximo ao Bar do Ivo) Nª Sra. Aparecida 07 Rua Professor Colombo EtienneArreguy (Próximo ao Vestiário do Campo 1º de Maio) Nª Sra.Aparecida 08 Rua Coronel Galdino Pires (Próximo ao Tiro de Guerra) Morro Caratinga 09 Praça Jones de Oliveira Pena (Próximo a Igreja São Judas Tadeu) Limoeiro 10 Av. Ana Pena de Faria (Próximo ao Bar do Danda) Limoeiro 11 Rua Luiz Antônio dos Bastos Côrtes (Próximo ao Fórum) Santa Zita 12 Rua Doutor Aluísio Muniz (Ponto Final da Circular) Santa Zita 13 Rua Manoel Gonçalves de Castro/Rua da Piedade (Próximo a Igreja Nª Sra.do Carmo) Esplanada 14 Zacarias (Próximo ao Antigo Restaurante Oásis – Depósito Souza) Zacarias 15 Praça Joaquim José – (Próximo a Igreja Matriz) Das Graças 16 Praça Coronel Rafael da Silva Araújo – Praça da Estação Praça da Estação/Salatiel 17 Rua José Alves Pereira/Rua do Buraco (Próxima a antiga Mercearia Vidal) Anápolis 18 Praça da Igreja Matriz Santa Luzia/Anápolis (Próximo ao Ginásio Poliesportivo Cocão) Anápolis 19 Bairro Doutor Eduardo – (Próximo a Creche e Reservatório da COPASA) Doutor Eduardo 20 Conjunto Habitacional (Próximo ao Salão Comunitário) Conjunto Habitacional 21 Praça Marta Carli (Próximo a Fundação Cidade dos Meninos/PSF Santa Cruz) Praça Marta Carli/Santa Cruz 22 Rua Coronel Chiquinho/Comunidade Santa Isabel/Alto da Antena – Praça Principal Comunidade Santa Isabel 23 Rua Feliciano Miguel Abdala – Praça Principal Bairro Floresta Cooperativa/Floresta