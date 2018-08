PAINEL 09-08-2018

MDB

De acordo com reportagem do jornal Estado de Minas, o MDB consultou especialistas antes de bater o martelo em apoio à candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte Marcio Lacerda (PSB) ao governo do estado. Na batalha jurídica que se anuncia, caso Lacerda não se viabilizar, a cabeça da chapa majoritária – que tem o apoio de PSB, MDB, PDT, PV, PRB e Podemos -, poderá ser substituída. Não apenas o candidato a vice, Adalclever Lopes (MDB), poderá assumir a cabeça, como também outro nome escolhido em nova convenção até 20 dias antes da eleição.

‘Má gestão’

Durante o Fórum Emergencial, realizado na última terça-feira (7), para discutir a falta de repasses aos municípios, o prefeito Dr. Welington não poupou críticas, alegando que desde 2015 a arrecadação do estado tem apresentado crescimento, mas, por outro lado, os municípios estão enfrentando dificuldades. “Só podemos entender isso como uma má gestão. Se está arrecadando mais e não consegue cumprir com seus compromissos é má gestão”.

Mercado Municipal

As obras de construção do banco de alimentos foram retomadas e a previsão é de inauguração nos próximos 60 dias. Somado a isso, a prefeitura de Caratinga abriu licitação para contratação de empresa para execução de obras e serviços na reforma e ampliação do Mercado Municipal. Com os dois espaços em pleno funcionamento, o agronegócio de Caratinga se fortalecerá e muitas famílias serão beneficiadas.

Marilene Godinho

A escritora Marilene Godinho celebra 40 anos de literatura. Para comemorar, no dia 25 de agosto, ela realizará o lançamento do livro Lua de Rapadura 2, com apoio da Academia Caratinguense de Letras. A festa de cultura e arte acontecerá no Centro de Convenções Dário Grossi, às 19h30.

Cemig I

Em relação a nota da coluna Painel, publicada na edição de ontem, a Cemig esclarece que alguns serviços disponibilizados pela Cemig nos canais de atendimento ao cliente estão apresentando instabilidade nos últimos dias, mas os técnicos da Empresa já estão trabalhando para normalizar o sistema. A concessionária informa ainda que já contratou mais um atendente para a agência de Caratinga, para aumentar a agilidade no atendimento e diminuir o tempo de espera dos clientes.

Cemig II

A Cemig destaca ainda que os consumidores podem utilizar os canais digitais disponibilizados pela Companhia. Na agência virtual (www.cemig.com.br), é possível realizar a maior parte dos serviços disponíveis nos pontos de atendimento presencial. No aplicativo Cemig Atende, os principais serviços solicitados são referentes à consulta de débitos, obtenção de segunda via de fatura, acesso a histórico de contas, envio de leitura, consulta ao histórico de atendimentos e alerta sobre falta de energia.