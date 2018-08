Atletas do projeto TEAR quebram recordes de Tiro Esportivo

DA REDAÇÃO – Os atletas do Projeto TEAR (Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento) participaram da 43ª Edição do Campeonato Centro-Brasileiro de Tiro Esportivo (CENBra), realizado neste último final de semana, no Centro Olímpico, no Rio de Janeiro, representando o estado de Minas Gerais na Competição.

O atleta Alessandro Trevizano, de Ponte Nova, marcou 246,06 pontos de 250 possíveis na modalidade WRABF Spring, quebrando o recorde nacional, ainda, subiu ao pódio duas vezes, faturando 1º lugar na Modalidade Spring e 3º lugar na Modalidade LV. A Equipe Mineira quebrou ainda recordes por Federação na modalidade.

Uma das atletas mais jovens do Projeto: Brenda Pereira (13 anos), de Manhuaçu, quebrou o Recorde Brasileiro de sua Categoria (Juvenil Feminino), marcando 294 pontos de 300 possíveis. As provas são de precisão e são utilizadas armas de ar comprimido, com distâncias que variam de 10 a 25 metros, e exigem do atleta disciplina, treinamento e capacidade de controle do corpo. Segundo Brenda Pereira, a prova foi muito difícil e cansativa, mas o resultado do esforço valeu a pena. A jovem alia seus treinamentos em um espaço improvisado em um galpão de sua casa, na zona rural de Sacramento, em Manhuaçu, com a escola e os afazeres domésticos, sempre auxiliada e incentivada pelos seus pais, que também são atiradores.

No mesmo campeonato, Elizângela Pereira, mãe de Brenda, conquistou o Bronze na Categoria Dama.

CAMPEONATO MINEIRO

No último final de semana também foi realizada a 7ª Etapa do Campeonato Mineiro de Tiro Esportivo, com prova em Manhuaçu/MG. E mais uma vez os atletas do Projeto TEAR se destacaram. O paratleta Augusto Feitosa conquistou o bronze, na Categoria B; Brenda Pereira o ouro e sua mãe Elizângela a prata, na Carabina Mira Aberta de Ar Feminino; Alessandro Trevizano ganhou dois ouros e uma prata no WRABF.

“A participação de atletas do Projeto TEAR nas diversas competições a nível nacional eleva o nome do Estado de Minas Gerais e garante a formação de novos atletas de rendimento no Estado”, avalia a direção do Projeto TEAR.

O Projeto é desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, com o apoio das prefeituras Municipais de Manhuaçu e Caratinga, Banco Sicoob Credlivre, Federação Mineira de Tiro Esportivo e da Imprensa, e atende atletas das cidades de Manhuaçu, Durandé, Santa Margarida, Ponte Nova, Tombos, Porciúncula/RJ, Caratinga, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. O próximo passo do projeto é criar um polo de atendimento de atletas em Ipatinga, potencializando a formação de novos atletas e oportunizando aos atletas do Vale do Aço a participação ativa no esporte.

Os atletas Guilherme Richard e Wilson Moura, apoiados pela Prefeitura de Caratinga, por meio do Bolsa Atleta, seguem nas três melhores posições dos rankings dos campeonatos Mineiro e Brasileiro.