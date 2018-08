Promotora da 14ª Festa do Areião faz avaliação positiva do evento

BOM JESUS DO GALHO – No último fim de semana, foi promovida em Revés do Belém, distrito de Bom Jesus do Galho, a 14ª Festa do Areião. Playboy do Forró, Aguilar Júnior e Paulinho da MPC, de Belo Horizonte, foram algumas das atrações do evento, promovido por seus idealizadores, Cleidivanea Aparecida, por sua mãe, Cidinha Alves e Edimar Silva, todos moradores do bairro de Revés que deu nome ao evento.

Segundo Cleidivanea, a falta de opção de lazer no distrito motivou a realização da primeira edição da Festa. “Eu era criança quando surgiu a ideia. Estávamos brincando na rua e, de repente, decidimos ligar um sonzinho que foi atraindo pessoas. O sucesso inesperado do que fizemos naquele dia, sem grandes pretensões, acabou virando tradição”, conta.

Além dos shows noturnos, a Festa oferece várias atrações para as crianças. “Desenvolvemos muitas atividades para o público infantil valorizando tradicionais brincadeiras de rua, como a corrida do saco”, explica Cleidivanea.

APOIO

A festa, que teve entrada franca todos os dias, contou com o apoio da Prefeitura Municipal representada durante o evento pelo prefeito municipal, Willian Batista de Calais; pela primeira-dama, Dayse Cecília, e pela vice-prefeita, Doutora Sabrina Corrêa.

Segundo Willian, a realização de eventos que promovam o entretenimento é de grande importância para a população do distrito. “As festas alegram a comunidade e aproxima as pessoas”, considera o chefe do Executivo.

A Doutora Sabrina também reconhece a importância do evento, destacando o empenho da comunidade na organização da festa. “É muito bonita a união das pessoas envolvidas com essa realização. Todos se dedicam e o resultado é muito bacana”.

Assessoria de Comunicação