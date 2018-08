Pós-graduação do UNEC recebe especialista do SAMU de Ipatinga para capacitação de enfermeiros e fisioterapeutas

CARATINGA – A busca pelo ensino superior é crescente no Brasil. E quem opta por dar sequência aos estudos e se especializar pode ter ainda mais chances de garantir um espaço no mercado de trabalho. Nas áreas da saúde, onde a formação continuada é uma forte característica, essa realidade pode ser ainda mais observada. No Centro Universitário de Caratinga, uma das opções de especialização que tem se destacado é a Pós-Graduação Lato Sensu em Enfermagem e Fisioterapia Hospitalar voltadas para Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que acontece anualmente desde 2015. E, na última aula realizada sábado (04), a atual turma teve a oportunidade de aprimorar o que vem aprendendo, através da experiência profissional do enfermeiro Wanderson Almeida de Oliveira.

“Nosso foco tem sido priorizar ações para melhorar a qualidade do curso com uma proposta didática/pedagógica e prática. Estamos aumentando a interação do aluno fora do ambiente acadêmico”, justificou a coordenadora deste curso, Cláudia Silveira Domiciano. As UTIs são ambientes hospitalares que requerem atendimento multidisciplinar, dada a complexidade e gravidade dos casos atendidos, tanto em caso de adultos quanto crianças. O papel dos enfermeiros e fisioterapeutas é, de maneira geral, recuperar e dar suporte às funções vitais dos pacientes enquanto eles se recuperam dos traumas. O propósito da aula ministrada por Wanderson foi explicar o que é necessário da atuação de cada um desses profissionais. “Ele nos proporcionou momentos ricos em conhecimentos específicos voltando a um olhar dinâmico”, complementa a professora e coordenadora.

ENFERMEIRO E PROFESSOR

Wanderson Almeida de Oliveira é formado em Enfermagem e Obstetrícia, com residência em Cardiologia pela Universidade de São Paulo (USP). Especializou-se em Programa de Saúde da Família pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e em Gestão de Saúde pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). Atualmente, trabalha no Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU de Ipatinga. Já esteve em Caratinga por duas vezes ministrando aulas para outras pós-graduações. Durante sua terceira visita, no último fim de semana, ele falou sobre “Abordagem Interdisciplinar em Terapia Intensiva Cefálica, Torácica, Abdominal e Iatrogenia”.

“Foi muito bom. Minha preocupação foi dar o conhecimento técnico e científico não apenas teórico, mas com as mãos, a prática efetiva. Porque o aluno que busca uma pós-graduação quer aplicar aquilo que aprende para diferenciar seu serviço. Então tenho certeza que o resultado foi muito positivo. O UNEC é uma instituição que presa pela qualidade, por isso quero abrir as portas do NEP de Ipatinga para todos os alunos da pós”, anuncia o enfermeiro.

A PÓS-GRADUAÇÃO

Com aulas quinzenais, a Pós-Graduação Lato Sensu em Enfermagem em UTI Adulto e Neonatal e Fisioterapia Hospitalar com ênfase em UTI Adulto e Neonatal foi criada em 2015 com o objetivo de atender a uma demanda crescente da região. Com o aumento do número de leitos de UTI e com as inovações, a área requer competências amplas e aprofundadas. “E estamos em campanha para oferecer a quarta turma, com início previsto para ainda esse segundo semestre de 2018”, relata Cláudia Domiciano.

RELATOS

A fisioterapeuta Caryna Marcílio da Silva, pós-graduada em Fisioterapia Desportiva e Ortopédica e Fisioterapia Geriátrica é aluna da especialização em UTI. “Quando me deparei com a possibilidade de realizar minha terceira pós voltada para esse tema, logo me inscrevi. As aulas têm sido esclarecedoras e, além disso, muito práticas. O professor Wanderson tem uma grande experiência a ser compartilhada conosco”, conta.

Outra estudante da turma é a enfermeira Vaneusa Maria Gomes. “Estamos tendo um vasto conhecimento e ao mesmo tempo desfrutando da oportunidade de fazer estágio na UTI do Hospital Irmã Denise. Todos os docentes da Pós são altamente capacitados e a maioria deles possui vivência em UTI, o que nos agrega maior valor, com informações mais recentes do que há de novidade no Brasil e no mundo. E a aula do professor Wanderson foi simplesmente um espetáculo. Estamos finalizando o curso com riqueza de conteúdo e, acima de tudo, com uma visão humanizada de assistência, isso nos dá maior segurança para o mercado de trabalho”, afirma a aluna.

As inscrições para a próxima turma da Pós-Graduação em Enfermagem e Fisioterapia Hospitalar voltadas para Unidades de Terapia Intensiva estão abertas. Os interessados em conhecer o curso podem procurar a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do UNEC localizada na Avenida Moacyr de Mattos, 271 – Centro de Caratinga ou acessar o site da instituição: www.unec.edu.br. Informações pelo telefone (33) 3322-7900 ramal 7955 ou ramal 7956.